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В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских - РИА Новости, 01.05.2024
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12:56 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/kolomna-1943293031.html
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских - РИА Новости, 01.05.2024
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских
Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:56
2024-05-01T12:56
происшествия
коломна
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД. По данным ведомства, в дежурную часть УМВД России по городскому округу Коломна поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на проспекте Кирова хулиганят соседи. Когда приехали полицейские, мужчина, будучи пьяным, дважды выстрелил из предмета, схожего с сигнальной ракетницей, в сотрудников, причинив им телесные повреждения. "К данному гражданину была применена физическая сила и спецсредства, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что задержанный - местный житель 1962 года рождения, ранее был неоднократно судим. "Изъято пусковое устройство для сигнальных патронов. За нарушение общественного порядка правонарушитель привлечен к административной ответственности. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html
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происшествия, коломна
Происшествия, Коломна
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских

В Коломне пьяный рецидивист выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД.
По данным ведомства, в дежурную часть УМВД России по городскому округу Коломна поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на проспекте Кирова хулиганят соседи. Когда приехали полицейские, мужчина, будучи пьяным, дважды выстрелил из предмета, схожего с сигнальной ракетницей, в сотрудников, причинив им телесные повреждения.
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"К данному гражданину была применена физическая сила и спецсредства, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержанный - местный житель 1962 года рождения, ранее был неоднократно судим.
"Изъято пусковое устройство для сигнальных патронов. За нарушение общественного порядка правонарушитель привлечен к административной ответственности. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - заключили в ведомстве.
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