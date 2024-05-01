https://ria.ru/20240501/kolomna-1943293031.html
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских - РИА Новости, 01.05.2024
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских
Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:56
2024-05-01T12:56
2024-05-01T12:56
происшествия
коломна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД. По данным ведомства, в дежурную часть УМВД России по городскому округу Коломна поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на проспекте Кирова хулиганят соседи. Когда приехали полицейские, мужчина, будучи пьяным, дважды выстрелил из предмета, схожего с сигнальной ракетницей, в сотрудников, причинив им телесные повреждения. "К данному гражданину была применена физическая сила и спецсредства, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что задержанный - местный житель 1962 года рождения, ранее был неоднократно судим. "Изъято пусковое устройство для сигнальных патронов. За нарушение общественного порядка правонарушитель привлечен к административной ответственности. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коломна
В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских
В Коломне пьяный рецидивист выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в Telegram-канале
областного главка МВД.
По данным ведомства, в дежурную часть УМВД России по городскому округу Коломна поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на проспекте Кирова хулиганят соседи. Когда приехали полицейские, мужчина, будучи пьяным, дважды выстрелил из предмета, схожего с сигнальной ракетницей, в сотрудников, причинив им телесные повреждения.
"К данному гражданину была применена физическая сила и спецсредства, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержанный - местный житель 1962 года рождения, ранее был неоднократно судим.
"Изъято пусковое устройство для сигнальных патронов. За нарушение общественного порядка правонарушитель привлечен к административной ответственности. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - заключили в ведомстве.