https://ria.ru/20240501/kolomna-1943293031.html

В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских

В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских - РИА Новости, 01.05.2024

В Коломне мужчина выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских

Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:56

2024-05-01T12:56

2024-05-01T12:56

происшествия

коломна

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ранее судимый житель подмосковной Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в полицейских, пытавшихся пресечь его пьяный дебош, мужчина задержан, сообщается в Telegram-канале областного главка МВД. По данным ведомства, в дежурную часть УМВД России по городскому округу Коломна поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на проспекте Кирова хулиганят соседи. Когда приехали полицейские, мужчина, будучи пьяным, дважды выстрелил из предмета, схожего с сигнальной ракетницей, в сотрудников, причинив им телесные повреждения. "К данному гражданину была применена физическая сила и спецсредства, после чего он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что задержанный - местный житель 1962 года рождения, ранее был неоднократно судим. "Изъято пусковое устройство для сигнальных патронов. За нарушение общественного порядка правонарушитель привлечен к административной ответственности. На основании собранных полицейскими материалов следственными органами принято процессуальное решение", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240411/obyski-1939371714.html

https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коломна