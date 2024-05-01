Жители Херсона боятся выходить на улицы, заявил Сальдо
Сальдо: жители Херсона боятся выходить на улицы и прячутся в своих квартирах
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским войскам города Херсона боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Боевики киевского режима настолько затиранили местное население, что люди боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах. А со вступлением в силу нового неконституционного "закона" о мобилизации, работорговцы Зеленского начнут просто вламываться в жилища", - написал Сальдо.
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Губернатор подчеркнул, что по данным подпольщиков в Херсоне идет круглосуточный отлов мужского населения, в том числе инвалидов.
"Из-за огромных потерь украинских боевиков на Херсонском направлении им остро не хватает пушечного мяса. Есть случаи отправки на фронт умирать за интересы США людей без одного глаза, а также после инсульта", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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