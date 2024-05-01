https://ria.ru/20240501/kherson-1943332218.html

Жители Херсона боятся выходить на улицы, заявил Сальдо

Жители Херсона боятся выходить на улицы, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.05.2024

Жители Херсона боятся выходить на улицы, заявил Сальдо

Жители подконтрольного украинским войскам города Херсона боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:30

2024-05-01T16:30

2024-05-01T16:37

херсон

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Жители подконтрольного украинским войскам города Херсона боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Боевики киевского режима настолько затиранили местное население, что люди боятся выходить на улицы и круглосуточно прячутся в своих квартирах. А со вступлением в силу нового неконституционного "закона" о мобилизации, работорговцы Зеленского начнут просто вламываться в жилища", - написал Сальдо. Губернатор подчеркнул, что по данным подпольщиков в Херсоне идет круглосуточный отлов мужского населения, в том числе инвалидов. "Из-за огромных потерь украинских боевиков на Херсонском направлении им остро не хватает пушечного мяса. Есть случаи отправки на фронт умирать за интересы США людей без одного глаза, а также после инсульта", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

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