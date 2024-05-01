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Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят Москву в 2024 году
Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят Москву в 2024 году - РИА Новости, 02.05.2024
Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят Москву в 2024 году
Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят столицу в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-01T10:07
2024-05-01T10:07
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят столицу в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят столицу в этом году. В подвесные горшки высадят почти 300 тысяч ампельных растений, самые распространенные из которых петуния, бегония и пеларгония. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении. Сообщается, что цветы разместят на улицах, площадях, магистралях и в скверах, а самые эффектные вертикальные сады будут в центре города. Например, их можно будет увидеть на Зубовской площади, на Тверском, Страстном и Никитском бульварах и в Садово-Триумфальном сквере Москвы. Ампельные цветы начинают подготавливать в феврале-марте, в процессе проращивания цветов специалисты ГБУ "Озеленение" периодически обрезают молодые стебли растения, чтобы создавать пышную форму, которая смотрится эффектно в цветочных композициях. Также отмечается, что сорта цветов подбирают, учитывая городскую среду. В этом году в столице можно будет увидеть белые, розовые и фиолетовые петунии, ипомею, пеларгонию плющелистную, вербену и бегонию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, цветы, озеленение
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Цветы, Озеленение
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят столицу в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Более 250 тысяч цветочных кашпо украсят столицу в этом году. В подвесные горшки высадят почти 300 тысяч ампельных растений, самые распространенные из которых петуния, бегония и пеларгония. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что цветы разместят на улицах, площадях, магистралях и в скверах, а самые эффектные вертикальные сады будут в центре города. Например, их можно будет увидеть на Зубовской площади, на Тверском, Страстном и Никитском бульварах и в Садово-Триумфальном сквере Москвы
.
Ампельные цветы начинают подготавливать в феврале-марте, в процессе проращивания цветов специалисты ГБУ "Озеленение" периодически обрезают молодые стебли растения, чтобы создавать пышную форму, которая смотрится эффектно в цветочных композициях.
Также отмечается, что сорта цветов подбирают, учитывая городскую среду. В этом году в столице можно будет увидеть белые, розовые и фиолетовые петунии, ипомею, пеларгонию плющелистную, вербену и бегонию.