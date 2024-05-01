https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

Израиль может направить делегацию для переговоров по заложникам, пишут СМИ

Израиль может направить делегацию для переговоров по заложникам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024

Израиль может направить делегацию для переговоров по заложникам, пишут СМИ

Власти Израиля готовы направить делегацию в Каир для переговоров по сделке по обмену заложниками, похищенными палестинским движением ХАМАС 7 октября, сообщает... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:44

2024-05-01T01:44

2024-05-01T01:44

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биньямин нетаньяху

энтони блинкен

бени ганц

хамас

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти Израиля готовы направить делегацию в Каир для переговоров по сделке по обмену заложниками, похищенными палестинским движением ХАМАС 7 октября, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских и египетских чиновников. Ранее израильская радиостанция Kan со ссылкой на осведомленный источник заявляла, что правительство Израиля не отправит делегацию продолжать переговоры в Каире, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не даст ответ на актуальное предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Информационный портал Walla со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника при этом сообщал, что израильская делегация отправится во вторник в Египет для продолжения переговоров по освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. "Глава разведки "Моссад" Давид Барнеа рассматривает возможность поездки в столицу Египта на этой неделе после того, как арабские посредники представили палестинскому движению ХАМАС на выходных сделку по освобождению заложников, удерживаемых группировкой, в обмен на паузу в боевых действиях", - заявили Wall Street Journal во вторник египетские чиновники. Неназванный израильский чиновник добавил изданию, что Израиль может направить делегацию в зависимости от "развития событий на переговорах". "Предложение, в составлении которого участвовал Израиль, но с которым еще не согласился, предусматривает два этапа: первый предполагает освобождение по меньшей мере 20 заложников в течение трех недель для неопределенного числа палестинских заключенных. Затем продолжительность первой фазы может быть продлена на один день для другого заложника", - сообщили Wall Street Journal египетские чиновники. Отмечается, что второй этап сделки будет включать "10-недельное прекращение огня", в ходе которого ХАМАС и Израиль договорятся об освобождении заложников и продлении паузы в боевых действиях, которая может продлиться до года. Как заявили газете египетские чиновники, знакомые с ходом переговоров, хотя политическое крыло палестинского движения ХАМАС первоначально отреагировало положительно на новое предложение по сделке с заложниками, но позже группа пожаловалась, что в этих условиях отсутствует "какая-либо явная ссылка на прекращение войны" в секторе Газа. Американские чиновники заявили изданию, что США также обсуждают с израильскими чиновниками, как Израиль планирует снизить риск для гражданского населения анклава, если его наступление на Рафах продолжится. Они добавили газете, что израильский план по защите гражданского населения "нуждается в дополнительной доработке" и хотят, чтобы Израиль показал, как он будет предоставлять кров, еду и лекарства палестинцам, перемещенным при операции в Рафахе. Газета отмечает со ссылкой на высокопоставленного чиновника ООН, что эвакуация гражданского населения из Рафаха в другие части сектора Газа займет не менее десяти дней, хотя если их перебросить через границу в Египет, "это может произойти быстрее". Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что об остановке войны в секторе Газа без достижения всех ее целей не может быть и речи, добавив, что армия проведет операцию в городе Рафах в независимости от того, будет ли заключена сделка с движением ХАМАС об освобождении заложников или нет. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС получило "очень щедрое" предложение для достижения договоренности об освобождении израильских заложников и перемирии в секторе Газа. По данным Kan, израильская гибкость на переговорах касалась вопросов возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов". Партнеры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции в лице министров финансов и национальной безопасности Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира на днях выступили с угрозами о роспуске правительства, если Израиль согласится на сделку, которая в итоге не приведет к победе над ХАМАС. В то же время министр в узком кабинете военных действий и член чрезвычайного правительства Бени Ганц заявил, что нынешнее правительство не будет иметь право на существование, если упустит шанс на освобождение заложников. Камнем преткновения во всем этом процессе служит планируемая Израилем операция в Рафахе на самом юге сектора Газа, которая, по многочисленным заявлениям Нетаньяху, является необходимым условием для победы над радикалами в Газе. Заключение сделки будет означать отсрочку или отказ от этой операции, что, по мнению крайне правых членов правительства,сделает невозможным достижение заявленных целей войны в секторе Газа.

https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html

https://ria.ru/20240430/israel-1943198628.html

https://ria.ru/20240501/gaza-1943231782.html

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

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