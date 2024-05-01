https://ria.ru/20240501/ishim-1943244026.html

В городе Ишим уровень воды в реке поднялся на пять сантиметров

В городе Ишим уровень воды в реке поднялся на пять сантиметров - РИА Новости, 01.05.2024

В городе Ишим уровень воды в реке поднялся на пять сантиметров

Река Ишим в городе Ишиме Тюменской области продолжает прибывать, за сутки уровень воды поднялся на 5 сантиметров до – 1057 сантиметров. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:32

2024-05-01T07:32

2024-05-01T07:42

ишим (река)

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Река Ишим в городе Ишиме Тюменской области продолжает прибывать, за сутки уровень воды поднялся на 5 сантиметров до – 1057 сантиметров.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме – 1057 сантиметров. С 8.00 (6.00 мск) 30 апреля, когда уровень воды в реке был зафиксирован на 1052 сантиметрах, прибавка составила 5 сантиметров.Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды здесь был зафиксирован 22 апреля на отметке 1064 сантиметра. Сейчас идет вторичный подъём воды в реке. Предполагалось, что в Ишиме он может продолжиться по 3 мая, в этот раз вода может подняться до отметки 1055 сантиметров. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По последним данным МЧС России, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, – в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240501/ishim-1943242016.html

https://ria.ru/20240501/tobol-1943243401.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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ишим (река), тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия