https://ria.ru/20240501/ishim-1943242016.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра - РИА Новости, 01.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 84 сантиметра, до 1060 сантиметров, что выше критической... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:11

2024-05-01T07:11

2024-05-01T07:19

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 84 сантиметра, до 1060 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 60 сантиметров.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1060 сантиметров, плюс 84 сантиметра за сутки (критический 1000 см), по данным на 8.00 (6.00 мск) 30 апреля уровень воды достиг 976 сантиметров, прибавив за минувшие сутки 102 сантиметра.Ранее власти сообщали, что вода у села Викулово будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка ожидается 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра.В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По последним данным МЧС России, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, – в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240501/ishim-1943241338.html

https://ria.ru/20240430/dvizhenie-1943136950.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия