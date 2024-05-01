Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 01.05.2024 (обновлено: 07:19 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ishim-1943242016.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра - РИА Новости, 01.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 84 сантиметра, до 1060 сантиметров, что выше критической... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:11
2024-05-01T07:19
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112535_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_c1b370400264d2c0e88e14b31f936ddd.jpg
ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 84 сантиметра, до 1060 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 60 сантиметров.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1060 сантиметров, плюс 84 сантиметра за сутки (критический 1000 см), по данным на 8.00 (6.00 мск) 30 апреля уровень воды достиг 976 сантиметров, прибавив за минувшие сутки 102 сантиметра.Ранее власти сообщали, что вода у села Викулово будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка ожидается 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра.В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По последним данным МЧС России, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, – в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240501/ishim-1943241338.html
https://ria.ru/20240430/dvizhenie-1943136950.html
ишим (река)
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112535_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_7545a350677d41f577a370f1084278ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 84 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Викулово поднялся до 1060 сантиметров

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области за сутки поднялся на 84 сантиметра, до 1060 сантиметров, что выше критической отметки опасного явления на 60 сантиметров.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, в 8.00 (6.00 мск) уровень воды в реке Ишим в селе Викулово – 1060 сантиметров, плюс 84 сантиметра за сутки (критический 1000 см), по данным на 8.00 (6.00 мск) 30 апреля уровень воды достиг 976 сантиметров, прибавив за минувшие сутки 102 сантиметра.
Река Ишим в Тюменской области
Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся на семь сантиметров
06:57
Ранее власти сообщали, что вода у села Викулово будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка ожидается 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра.
В Викуловском районе, по данным открытых источников, проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По последним данным МЧС России, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, – в пунктах временного размещения.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Реверсивное движение на трассе Тюмень – Омск сохранится до снижения воды
Вчера, 12:33
 
Ишим (река)Наводнения в России — 2024Тюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала