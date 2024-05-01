https://ria.ru/20240501/ishim-1943241338.html

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся на семь сантиметров

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся на семь сантиметров - РИА Новости, 01.05.2024

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское за сутки поднялся на семь сантиметров

Прирост воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки составил 7 сантиметров, к 8.00 (6.00 мск) уровень достиг 1228 сантиметров. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T06:57

2024-05-01T06:57

2024-05-01T07:10

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 1 мая - РИА Новости. Прирост воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за сутки составил 7 сантиметров, к 8.00 (6.00 мск) уровень достиг 1228 сантиметров.Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Ишим в Абатском – 1228 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) 30 апреля он составлял 1221 сантиметр.Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По последним данным МЧС России, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, - в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240430/dvizhenie-1943136950.html

https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html

ишим (река)

тюменская область

россия

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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)