https://ria.ru/20240501/gruziya-1943373553.html

Глава ЕК призвала Грузию придерживаться курса в Европу

Глава ЕК призвала Грузию придерживаться курса в Европу - РИА Новости, 01.05.2024

Глава ЕК призвала Грузию придерживаться курса в Европу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию в Грузии, заявила, что страна "должна придерживаться" курса в Европу. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T22:10

2024-05-01T22:10

2024-05-01T22:10

грузия

тбилиси

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урсула фон дер ляйен

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саломе зурабишвили

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию в Грузии, заявила, что страна "должна придерживаться" курса в Европу. "С большой тревогой слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах в Тбилиси. Грузинский народ желает европейского будущего своей стране. Грузия находится на перекрестке, она должна следовать европейскому курсу", - написала глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X. В Тбилиси у здания парламента проходят акции протеста против принятия закона об иноагентах. Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что парламент проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах через две недели. Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении. При этом законодательному органу не составит труда преодолеть вето главы государства. Для этого парламенту нужно простое большинство состава депутатов. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. Ранее парламент Грузии большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Одновременно в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста. Вечером 29 апреля комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению. Теперь высший законодательный орган республики должен рассмотреть его на пленарном заседании во втором чтении.

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грузия, тбилиси, сша, урсула фон дер ляйен, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, еврокомиссия, в мире