https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html

Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота

Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота - РИА Новости, 01.05.2024

Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота

Закон об иноагентах в Грузии — повод для попытки организации госпереворота, даже если закон не примут, это не означает, что маховик переворота, который уже... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:31

2024-05-01T17:31

2024-05-01T17:45

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грузия

тбилиси

алексей мартынов (политолог)

великобритания

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Закон об иноагентах в Грузии — повод для попытки организации госпереворота, даже если закон не примут, это не означает, что маховик переворота, который уже запущен, остановится, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "История не про закон. Закон — это просто триггер или повод для попытки организации очередного площадного бунта, переворота или революции, называйте как хотите. В данном случае, конечно, это используется как инструмент для госпереворота", - сказал Мартынов. Он отметил, что нюансы происходящего сейчас в Грузии можно увидеть в мероприятиях разных лет разных стран, начиная от Украины и заканчивая той же Грузией времен экс-президента Михаила Саакашвили и "революции роз". Отвечая на вопрос агентства, кто может стоять за организацией таких волнений в Тбилиси, эксперт указал, что по сложившейся в последнее время практике, Закавказский регион курирует британский МИД и лично глава разведки MI-6 Ричард Мур. "Он (Мур — ред.) в последнее время как-то зачастил то в Ереван, то в Тбилиси. И тут, смотрите, как бы случайно происходит такая история. Ой, что же это такое?", — добавил Мартынов. Он подчеркнул, что протестующие "реально заряжены на результат", судя по их "остервенению и упорству". "Даже если этот закон завернут, совершенно не означает, что остановится маховик очередного переворота, который уже запущен. Это такая вещь, когда любое действие становится хуже предыдущего", — заключил эксперт. В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

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в мире, грузия, тбилиси, алексей мартынов (политолог), великобритания