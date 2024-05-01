Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 01.05.2024 (обновлено: 17:45 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943342187.html
Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота
Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота - РИА Новости, 01.05.2024
Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота
Закон об иноагентах в Грузии — повод для попытки организации госпереворота, даже если закон не примут, это не означает, что маховик переворота, который уже... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:31
2024-05-01T17:45
в мире
грузия
тбилиси
алексей мартынов (политолог)
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943269468_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7e2c6b27d44ffda57246493119465103.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Закон об иноагентах в Грузии — повод для попытки организации госпереворота, даже если закон не примут, это не означает, что маховик переворота, который уже запущен, остановится, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "История не про закон. Закон — это просто триггер или повод для попытки организации очередного площадного бунта, переворота или революции, называйте как хотите. В данном случае, конечно, это используется как инструмент для госпереворота", - сказал Мартынов. Он отметил, что нюансы происходящего сейчас в Грузии можно увидеть в мероприятиях разных лет разных стран, начиная от Украины и заканчивая той же Грузией времен экс-президента Михаила Саакашвили и "революции роз". Отвечая на вопрос агентства, кто может стоять за организацией таких волнений в Тбилиси, эксперт указал, что по сложившейся в последнее время практике, Закавказский регион курирует британский МИД и лично глава разведки MI-6 Ричард Мур. "Он (Мур — ред.) в последнее время как-то зачастил то в Ереван, то в Тбилиси. И тут, смотрите, как бы случайно происходит такая история. Ой, что же это такое?", — добавил Мартынов. Он подчеркнул, что протестующие "реально заряжены на результат", судя по их "остервенению и упорству". "Даже если этот закон завернут, совершенно не означает, что остановится маховик очередного переворота, который уже запущен. Это такая вещь, когда любое действие становится хуже предыдущего", — заключил эксперт. В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
https://ria.ru/20240429/gruziya-1942304270.html
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html
грузия
тбилиси
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943269468_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_7f6c34e77c54c3af6a613873ab500f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, алексей мартынов (политолог), великобритания
В мире, Грузия, Тбилиси, Алексей Мартынов (политолог), Великобритания
Эксперт назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для переворота

Эксперт Мартынов назвал закон об иноагентах в Грузии поводом для госпереворота

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Закон об иноагентах в Грузии — повод для попытки организации госпереворота, даже если закон не примут, это не означает, что маховик переворота, который уже запущен, остановится, заявил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"История не про закон. Закон — это просто триггер или повод для попытки организации очередного площадного бунта, переворота или революции, называйте как хотите. В данном случае, конечно, это используется как инструмент для госпереворота", - сказал Мартынов.
Женщина держит флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Такого никто не ждал. Бывший противник России отказался от Евросоюза
29 апреля, 08:00
Он отметил, что нюансы происходящего сейчас в Грузии можно увидеть в мероприятиях разных лет разных стран, начиная от Украины и заканчивая той же Грузией времен экс-президента Михаила Саакашвили и "революции роз".
Отвечая на вопрос агентства, кто может стоять за организацией таких волнений в Тбилиси, эксперт указал, что по сложившейся в последнее время практике, Закавказский регион курирует британский МИД и лично глава разведки MI-6 Ричард Мур.
"Он (Мур — ред.) в последнее время как-то зачастил то в Ереван, то в Тбилиси. И тут, смотрите, как бы случайно происходит такая история. Ой, что же это такое?", — добавил Мартынов.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
20 апреля, 14:01
Он подчеркнул, что протестующие "реально заряжены на результат", судя по их "остервенению и упорству". "Даже если этот закон завернут, совершенно не означает, что остановится маховик очередного переворота, который уже запущен. Это такая вещь, когда любое действие становится хуже предыдущего", — заключил эксперт.
В Тбилиси во вторник прошел очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. МВД Грузии сообщило о 63 задержанных в ходе акции протеста и шестерых пострадавших полицейских.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Володин прокомментировал истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии
18 апреля, 09:36
 
В миреГрузияТбилисиАлексей Мартынов (политолог)Великобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала