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В Тбилиси силовики двигаются в сторону здания МВД

В Тбилиси силовики двигаются в сторону здания МВД - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси силовики двигаются в сторону здания МВД

Силовики на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси покидают переулок справа от парламента и отходят к зданию МВД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T04:20

2024-05-01T04:20

2024-05-01T04:20

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси покидают переулок справа от парламента и отходят к зданию МВД, передает корреспондент РИА Новости.Ранее правоохранители освободили для протестующих часть проспекта Руставели и манифестанты подошли вплотную к парламенту, после чего они начали строить баррикады.Часть силовиков при этом стоит на достаточном отдалении от парламента по проспекту Руставели - неизвестно, стояли ли они там весь митинг.Толпа провожает спецназ, отходящий к МВД, криками и свистом и движется в переулке, где ранее были силовики - к одному из входов в парламент.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером во вторник применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ периодически задерживает участников протеста, происходят стычки. Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. При этом грузинские СМИ сообщали, что задержаны более 15 человек. Минздрав заявлял о трех госпитализированных правоохранителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-05-01T04:20 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури, грузия, видео