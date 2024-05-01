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В Тбилиси спецназ отошел за здание парламента - РИА Новости, 01.05.2024
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03:40 01.05.2024 (обновлено: 09:39 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943236638.html
В Тбилиси спецназ отошел за здание парламента
В Тбилиси спецназ отошел за здание парламента - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси спецназ отошел за здание парламента
Силовики в Тбилиси отошли за здание парламента и не принимают активных действий против протестующих из-за закона об иноагентах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T03:40
2024-05-01T09:39
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики в Тбилиси отошли за здание парламента и не принимают активных действий против протестующих из-за закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.Позднее спецназ начал двигаться в сторону здания МВД.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером во вторник применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ периодически задерживает участников протеста, происходят стычки. Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. При этом грузинские СМИ сообщали, что задержаны более 15 человек. Минздрав заявлял о трех госпитализированных правоохранителей.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
В Тбилиси спецназ отошел за здание парламента

В Тбилиси спецназ отошел за здание парламента и не принимают активных действий

© РИА НовостиСиловики за зданием парламента во время митинга против закона об иноагентах в Тбилиси
Силовики за зданием парламента во время митинга против закона об иноагентах в Тбилиси
© РИА Новости
Силовики за зданием парламента во время митинга против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Силовики в Тбилиси отошли за здание парламента и не принимают активных действий против протестующих из-за закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Позднее спецназ начал двигаться в сторону здания МВД.
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером во вторник применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ периодически задерживает участников протеста, происходят стычки. Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. При этом грузинские СМИ сообщали, что задержаны более 15 человек. Минздрав заявлял о трех госпитализированных правоохранителей.
 
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