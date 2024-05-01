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В Тбилиси спецназ покинул часть проспекта Руставели

В Тбилиси спецназ покинул часть проспекта Руставели - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси спецназ покинул часть проспекта Руставели

Спецназ в Тбилиси в Грузии покинул часть проспекта Руставели и протестующие подошли вплотную к парламенту, манифестанты строят у здания баррикады, передает... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T03:32

2024-05-01T03:32

2024-05-01T10:07

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грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси в Грузии покинул часть проспекта Руставели и протестующие подошли вплотную к парламенту, манифестанты строят у здания баррикады, передает корреспондент РИА Новости.После очередной попытки оттеснить протестующих, во время которой силовики применили светошумовые гранаты и газ, силовики покинули часть проспекта Руставели. После этого участники митинга смогли вплотную подойти к зданию парламента, и начали строить у него баррикады из мусорок и железных заграждений.Спецназ отошел на такое расстояние, что от парламента его не видно, уехали также и водометы, использовавшиеся на митинге.

тбилиси

грузия

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в мире, тбилиси, грузия