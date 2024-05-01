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В Тбилиси ночью предприняли попытку разогнать митинг

В Тбилиси ночью предприняли попытку разогнать митинг - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси ночью предприняли попытку разогнать митинг

Правоохранители в Тбилиси ночью предприняли попытку разогнать митингующих против закона об иноагентах, они использовали светошумовые гранаты и газ, передает... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T03:07

2024-05-01T03:07

2024-05-01T09:31

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Правоохранители в Тбилиси ночью предприняли попытку разогнать митингующих против закона об иноагентах, они использовали светошумовые гранаты и газ, передает корреспондент РИА Новости.Около 4:00 (3:00 мск) на проспекте Руставели раздался звук выстрела, при этом обстановка до этого была спокойная. В ответ протестующие начали кидать в силовиков бутылки. Следом прозвучали еще несколько выстрелов светошумовыми гранатами.Как передает корреспондент РИА Новости, правоохранители применили и слезоточивый газ.Позднее большая часть протестующих в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели. Люди заняли территорию рядом с законодательным органом после того, как спецназ освободил часть проспекта Руставели и дали манифестантам подойти к парламенту. Чуть позже силовики отошли к зданию МВД.В Тбилиси проходил очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером во вторник применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент.Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ периодически задерживает участников протеста, происходят стычки.Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. При этом грузинские СМИ сообщали, что задержаны более 15 человек. Минздрав заявлял о трех госпитализированных правоохранителей.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами. Голосование во втором чтении должно состояться 1 мая.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

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Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-05-01T03:07 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, грузия, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури