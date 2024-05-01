https://ria.ru/20240501/gruziya-1943232761.html

В Тбилиси участники протеста рассредоточилась по проспекту Руставели

В Тбилиси участники протеста рассредоточилась по проспекту Руставели - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси участники протеста рассредоточилась по проспекту Руставели

Значимая часть участников протеста против закона об иноагентах рассредоточилась по проспекту Руставели в Тбилиси, участники протеста оказывают помощь... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:57

2024-05-01T01:57

2024-05-01T10:09

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ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Значимая часть участников протеста против закона об иноагентах рассредоточилась по проспекту Руставели в Тбилиси, участники протеста оказывают помощь пострадавшим от примененного грузинскими силовиками газа, передает корреспондент РИА Новости. В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером во вторник применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент.Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ периодически задерживает участников протеста, происходят стычки.Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. При этом грузинские СМИ сообщали, что задержаны более 15 человек. Минздрав заявлял о трех госпитализированных правоохранителей. Ранее на проспекте Руставели, в 500 метрах от здания парламента, протестующие начали возводить баррикады из подручных средств. К 1:30 мск протестующие не разошлись, хотя значительная их часть рассредоточилась по проспекту. Большая группа людей находится примерно в 800 метрах от парламента Грузии. Чуть ближе - еще большая группа протестующих, которые и возвели баррикады на проспекте. Спецназ периодически использует слезоточивый газ, протестующие после этого помогают друг другу промывать глаза. Правоохранители также не пускает протестующих к зданию парламента, но при этом и не пытаются разогнать, ограничиваясь периодическими задержаниями и используя газ, после чего митингующие разбегаются.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами. Голосование во втором чтении должно состояться 1 мая.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

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Задержания в Тбилиси на акции протеста Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента. 2024-05-01T01:57 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури