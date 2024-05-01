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Грузинский спецназ продолжает задерживать протестующих на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024
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01:30 01.05.2024 (обновлено: 10:12 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/gruziya-1943231493.html
Грузинский спецназ продолжает задерживать протестующих на митинге в Тбилиси
Грузинский спецназ продолжает задерживать протестующих на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024
Грузинский спецназ продолжает задерживать протестующих на митинге в Тбилиси
Грузинский спецназ в процессе разгона в Тбилиси митинга против закона об иноагентах продолжает задерживать протестующих, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T01:30
2024-05-01T10:12
в мире
единое национальное движение
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузинский спецназ в процессе разгона в Тбилиси митинга против закона об иноагентах продолжает задерживать протестующих, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители уже вытеснили часть митингующих с проспекта Руставели перед зданием парламента, применив при этом водомет, слезоточивый газ и резиновые пули. Однако чуть дальше парламента митингующие все еще стоят на месте и не расходятся. Периодически происходят стычки между полицейскими и демонстрантами, спецназ задерживает всех, кто пытается приблизиться к ним. Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. По данным грузинских СМИ, задержаны более 15 человек. Среди задержанных на акции также был председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. По данным телекомпании "Формула", политик был задержан на митинге, а на данный момент находится в клинике. По данным минздрава, на митинге пострадали трое правоохранителей, которые были госпитализированы. Ведомство отмечает, что на месте демонстраций мобилизованы бригады скорой помощи, которые оказывают первую помощь пострадавшим.
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РИА Новости
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96
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353
60
Задержания в Тбилиси на акции протеста
Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента.
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в мире, единое национальное движение, тбилиси, грузия, видео
В мире, Единое национальное движение, Тбилиси, Грузия
Грузинский спецназ продолжает задерживать протестующих на митинге в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузинский спецназ в процессе разгона в Тбилиси митинга против закона об иноагентах продолжает задерживать протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-01T01:30
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Грузинский спецназ продолжает задерживать протестующих на митинге в Тбилиси

Грузинский спецназ продолжает задерживать митингующих на проспекте Руставели

© SputnikРазгон митинга против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024
Разгон митинга против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Sputnik
Разгон митинга против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Грузинский спецназ в процессе разгона в Тбилиси митинга против закона об иноагентах продолжает задерживать протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители уже вытеснили часть митингующих с проспекта Руставели перед зданием парламента, применив при этом водомет, слезоточивый газ и резиновые пули. Однако чуть дальше парламента митингующие все еще стоят на месте и не расходятся.
Периодически происходят стычки между полицейскими и демонстрантами, спецназ задерживает всех, кто пытается приблизиться к ним. Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. По данным грузинских СМИ, задержаны более 15 человек.
Среди задержанных на акции также был председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. По данным телекомпании "Формула", политик был задержан на митинге, а на данный момент находится в клинике.
По данным минздрава, на митинге пострадали трое правоохранителей, которые были госпитализированы. Ведомство отмечает, что на месте демонстраций мобилизованы бригады скорой помощи, которые оказывают первую помощь пострадавшим.
 
В миреЕдиное национальное движениеТбилисиГрузия
 
 
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