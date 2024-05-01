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На митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя
На митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя - РИА Новости, 01.05.2024
На митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя
Три правоохранителя пострадали и госпитализированы в результате митинга в Тбилиси, где спецназ разгоняет участников акции против закона об иноагентах, сообщает... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:20
2024-05-01T00:20
2024-05-01T10:23
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Три правоохранителя пострадали и госпитализированы в результате митинга в Тбилиси, где спецназ разгоняет участников акции против закона об иноагентах, сообщает Минздрав Грузии. "В целях информирования общественности поясняем, что на месте мобилизовано достаточное количество машин скорой помощи, медицинский персонал оказывает гражданам все необходимые медицинские услуги. На данный момент трое правоохранителей госпитализированы", - отмечено в заявлении Минздрава. В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.
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в мире, тбилиси, грузия
На митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя
Минздрав Грузии: на митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Три правоохранителя пострадали и госпитализированы в результате митинга в Тбилиси, где спецназ разгоняет участников акции против закона об иноагентах, сообщает Минздрав Грузии.
"В целях информирования общественности поясняем, что на месте мобилизовано достаточное количество машин скорой помощи, медицинский персонал оказывает гражданам все необходимые медицинские услуги. На данный момент трое правоохранителей госпитализированы", - отмечено в заявлении Минздрава.
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.