https://ria.ru/20240501/grazhdanstvo-1943314457.html

Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО

Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО - РИА Новости, 01.05.2024

Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО

Проблемы с гражданством для бойцов СВО нужно решать системно, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:48

2024-05-01T14:48

2024-05-01T14:48

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

александр волошин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Проблемы с гражданством для бойцов СВО нужно решать системно, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Считаю, что нужно инициативно проверить все случаи отказов, и везде, где решение принято неверно, или есть альтернативный путь – связываться с ребятами и решать вопрос в их пользу. Вместе с тем, требуется системное решение проблемы. Этим мы сейчас занимаемся", - заявил РИА Новости сенатор. Ранее стало известно о проблемах с получением гражданства у бойцов подразделений оперативного боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад". После возможного расформирования подразделения граждане иностранных государств, которые воевали в нем, оказались бы под угрозой депортации из России, поскольку не имели бы законных оснований находиться на территории России. По словам Волошина, проблемы некоторых бойцов подразделения уже удалось решить. "По поручению главы ДНР (Дениса Пушила -ред.) мы с командой занимались вопросом отказов в предоставлении гражданства России участникам СВО Андрею Караману, Василию Стажиле и Александру Йокичу. Связались с руководством миграционного подразделения МВД, совместно с ними ситуацию удалось разрешить. Все трое получат документы и будут жить и трудиться на благо России", - заявил он. Волошин также отмечает, что к ситуации, когда воевавшие за интересы России граждане иностранных государств оказались на грани депортации, привели "несправедливые и неправильные решения" "К проблемам участников СВО нужно подходить индивидуально, принимать решения исходя из интересов наших героев. Об этом говорит наш президент, и такой подход приносит результаты на практике. Ситуации ребят отличаются, но их объединяет одно — в корне несправедливые, неправильные решения. По факту поступления обращений будем помогать всем участникам СВО, кто столкнулся со сложностями в оформлении гражданства", - пояснил сенатор.

https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

https://ria.ru/20240428/vyplaty-1942714632.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, александр волошин