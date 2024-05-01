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Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/grazhdanstvo-1943314457.html
Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО
Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО - РИА Новости, 01.05.2024
Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО
Проблемы с гражданством для бойцов СВО нужно решать системно, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:48
2024-05-01T14:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
александр волошин
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Проблемы с гражданством для бойцов СВО нужно решать системно, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Считаю, что нужно инициативно проверить все случаи отказов, и везде, где решение принято неверно, или есть альтернативный путь – связываться с ребятами и решать вопрос в их пользу. Вместе с тем, требуется системное решение проблемы. Этим мы сейчас занимаемся", - заявил РИА Новости сенатор. Ранее стало известно о проблемах с получением гражданства у бойцов подразделений оперативного боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад". После возможного расформирования подразделения граждане иностранных государств, которые воевали в нем, оказались бы под угрозой депортации из России, поскольку не имели бы законных оснований находиться на территории России. По словам Волошина, проблемы некоторых бойцов подразделения уже удалось решить. "По поручению главы ДНР (Дениса Пушила -ред.) мы с командой занимались вопросом отказов в предоставлении гражданства России участникам СВО Андрею Караману, Василию Стажиле и Александру Йокичу. Связались с руководством миграционного подразделения МВД, совместно с ними ситуацию удалось разрешить. Все трое получат документы и будут жить и трудиться на благо России", - заявил он. Волошин также отмечает, что к ситуации, когда воевавшие за интересы России граждане иностранных государств оказались на грани депортации, привели "несправедливые и неправильные решения" "К проблемам участников СВО нужно подходить индивидуально, принимать решения исходя из интересов наших героев. Об этом говорит наш президент, и такой подход приносит результаты на практике. Ситуации ребят отличаются, но их объединяет одно — в корне несправедливые, неправильные решения. По факту поступления обращений будем помогать всем участникам СВО, кто столкнулся со сложностями в оформлении гражданства", - пояснил сенатор.
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
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россия, донецкая народная республика, александр волошин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин
Сенатор призвал системно решать проблемы с гражданством для бойцов СВО

Сенатор Волошин: проблемы с гражданством для бойцов СВО нужно решать системно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Проблемы с гражданством для бойцов СВО нужно решать системно, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Считаю, что нужно инициативно проверить все случаи отказов, и везде, где решение принято неверно, или есть альтернативный путь – связываться с ребятами и решать вопрос в их пользу. Вместе с тем, требуется системное решение проблемы. Этим мы сейчас занимаемся", - заявил РИА Новости сенатор.
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Ранее стало известно о проблемах с получением гражданства у бойцов подразделений оперативного боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад". После возможного расформирования подразделения граждане иностранных государств, которые воевали в нем, оказались бы под угрозой депортации из России, поскольку не имели бы законных оснований находиться на территории России. По словам Волошина, проблемы некоторых бойцов подразделения уже удалось решить.
«
"По поручению главы ДНР (Дениса Пушила -ред.) мы с командой занимались вопросом отказов в предоставлении гражданства России участникам СВО Андрею Караману, Василию Стажиле и Александру Йокичу. Связались с руководством миграционного подразделения МВД, совместно с ними ситуацию удалось разрешить. Все трое получат документы и будут жить и трудиться на благо России", - заявил он.
Волошин также отмечает, что к ситуации, когда воевавшие за интересы России граждане иностранных государств оказались на грани депортации, привели "несправедливые и неправильные решения"
"К проблемам участников СВО нужно подходить индивидуально, принимать решения исходя из интересов наших героев. Об этом говорит наш президент, и такой подход приносит результаты на практике. Ситуации ребят отличаются, но их объединяет одно — в корне несправедливые, неправильные решения. По факту поступления обращений будем помогать всем участникам СВО, кто столкнулся со сложностями в оформлении гражданства", - пояснил сенатор.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр Волошин
 
 
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