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Гладков рассказал о повторной атаке украинских БПЛА на Вознесеновку
Гладков рассказал о повторной атаке украинских БПЛА на Вознесеновку - РИА Новости, 01.05.2024
Гладков рассказал о повторной атаке украинских БПЛА на Вознесеновку
Украинские дроны-камикадзе повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадавших нет, незначительно повреждена территория сельхозпредприятия,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:09
2024-05-01T14:09
2024-05-01T14:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
харьковская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадавших нет, незначительно повреждена территория сельхозпредприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Утром в среду глава региона информировал, что магазин и хозпостройка повреждены в селе Вознесеновка при атаке нескольких дронов-камикадзе, из жителей никто не пострадал. "Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о повторной атаке украинских БПЛА на Вознесеновку
Гладков: дроны ВСУ повторно атаковали Вознесеновку, есть повреждения