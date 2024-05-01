https://ria.ru/20240501/gladkov-1943306681.html

Гладков рассказал о повторной атаке украинских БПЛА на Вознесеновку

Гладков рассказал о повторной атаке украинских БПЛА на Вознесеновку - РИА Новости, 01.05.2024

Гладков рассказал о повторной атаке украинских БПЛА на Вознесеновку

Украинские дроны-камикадзе повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадавших нет, незначительно повреждена территория сельхозпредприятия,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:09

2024-05-01T14:09

2024-05-01T14:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

харьковская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе повторно атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа, пострадавших нет, незначительно повреждена территория сельхозпредприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Утром в среду глава региона информировал, что магазин и хозпостройка повреждены в селе Вознесеновка при атаке нескольких дронов-камикадзе, из жителей никто не пострадал. "Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы. По информации губернатора, 27 апреля село Вознесеновка было атаковано с помощью десяти FPV-дронов. Пострадали восемь человек, в том числе 17-летняя девушка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, харьковская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины