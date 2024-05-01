https://ria.ru/20240501/germaniya-1943324588.html

В Германии назвали закрытие всех АЭС правильным шагом

В Германии назвали закрытие всех АЭС правильным шагом - РИА Новости, 01.05.2024

В Германии назвали закрытие всех АЭС правильным шагом

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил в эфире программы на ZDF, что закрытие оставшихся АЭС в разгар энергетического кризиса было... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:46

2024-05-01T15:46

2024-05-01T15:46

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил в эфире программы на ZDF, что закрытие оставшихся АЭС в разгар энергетического кризиса было правильным шагом, поскольку их сохранение не помогло бы избавиться от энергоносителей из России, которая является крупным поставщиком урана. "Аргумент, что атомная энергетика защитила бы нас от зависимости от России, к сожалению, неверен", - сказал Хабек в эфире программы журналиста и ведущего Маркуса Ланца. Вице-канцлер также указал на необходимость принятия в ЕС и США пакета санкций, запрещающего покупку российского урана. На прошлой неделе журнал Cicero опубликовал расследование, в котором доказывает, что представители партии "Зеленые", в которой состоит Хабек, продавили закрытие последних АЭС в прошлом году через министерства экономики и окружающей среды вопреки мнению экспертов, а порой даже с помощью искажения информации. В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.

https://ria.ru/20240501/uran-1943279927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цены на нефть, германия, россия, сша, роберт хабек, ангела меркель, евросоюз, аэс "фукусима"