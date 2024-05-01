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В ООН назвали возможную операцию в Рафахе неописуемой трагедией
В ООН назвали возможную операцию в Рафахе неописуемой трагедией - РИА Новости, 01.05.2024
В ООН назвали возможную операцию в Рафахе неописуемой трагедией
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что никакой план гуманитарного реагирования не сможет что-либо... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T03:01
2024-05-01T03:01
2024-05-01T03:01
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что никакой план гуманитарного реагирования не сможет что-либо противопоставить "неописуемой трагедии", которая, по его словам, развернется в городе Рафах на юге сектора Газа в случае наземной операции израильской армии. "Что абсолютно точно - это что наземная операция в Рафахе будет ничем иным как неописуемой трагедией. Ни один план гуманитарного реагирования не сможет ей что-либо противопоставить", - говорится в заявлении Гриффитса, опубликованном на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам также заявил, что наземная операция в Рафахе может случиться уже в "ближайшем времени". По его словам, она "принесет еще больше мук и смерти" жителям сектора Газа и станет "катастрофическим ударом" для гуманитарных организаций, действующих в анклаве. Гриффитс отметил, что усилия Израиля по обеспечению населения сектора Газа гуманитарной помощью не могут использоваться для подготовки к полномасштабному штурму Рафаха или "служить для него оправданием". Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах в независимости от того, будет ли заключена сделка с движением ХАМАС об освобождении заложников или нет, и сказал, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех ее целей не может быть и речи.
https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240501/gaza-1943231782.html
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В мире, Рафах (провинция), Израиль, Мартин Гриффитс, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В ООН назвали возможную операцию в Рафахе неописуемой трагедией
Замгенсека ООН Гриффитс: наземная операция в Рафахе станет неописуемой трагедией