https://ria.ru/20240501/gaza-1943231782.html
В ВОЗ назвали возможное вторжение в Рафах гуманитарной катастрофой
В ВОЗ назвали возможное вторжение в Рафах гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 01.05.2024
В ВОЗ назвали возможное вторжение в Рафах гуманитарной катастрофой
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в соцсети X, что полномасштабное вторжение израильской армии в город Рафах на РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T01:33
2024-05-01T01:33
2024-05-01T01:33
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рафах (провинция)
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тедрос адханом гебрейесус
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воз
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в соцсети X, что полномасштабное вторжение израильской армии в город Рафах на юге сектора Газа обернется "гуманитарной катастрофой", и призвал стороны вооруженного конфликта добиваться установления мира. "Полномасштабное вторжение в Рафах станет гуманитарной катастрофой. Мы призываем Израиль не предпринимать таких действий", - написал глава ВОЗ. Глава ВОЗ также призвал все стороны палестино-израильского конфликта "добиваться прекращения огня и прочного мира". Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах в независимости от того, будет ли заключена сделка с движением ХАМАС об освобождении заложников или нет, и сказал, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех ее целей не может быть и речи.
https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html
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В мире, Рафах (провинция), Израиль, Тедрос Адханом Гебрейесус, Биньямин Нетаньяху, ВОЗ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В ВОЗ назвали возможное вторжение в Рафах гуманитарной катастрофой
Глава ВОЗ Гебрейесус: вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой