https://ria.ru/20240501/gaza-1943231782.html

В ВОЗ назвали возможное вторжение в Рафах гуманитарной катастрофой

В ВОЗ назвали возможное вторжение в Рафах гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 01.05.2024

В ВОЗ назвали возможное вторжение в Рафах гуманитарной катастрофой

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в соцсети X, что полномасштабное вторжение израильской армии в город Рафах на РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:33

2024-05-01T01:33

2024-05-01T01:33

в мире

рафах (провинция)

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тедрос адханом гебрейесус

биньямин нетаньяху

воз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в соцсети X, что полномасштабное вторжение израильской армии в город Рафах на юге сектора Газа обернется "гуманитарной катастрофой", и призвал стороны вооруженного конфликта добиваться установления мира. "Полномасштабное вторжение в Рафах станет гуманитарной катастрофой. Мы призываем Израиль не предпринимать таких действий", - написал глава ВОЗ. Глава ВОЗ также призвал все стороны палестино-израильского конфликта "добиваться прекращения огня и прочного мира". Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия проведет операцию в городе Рафах в независимости от того, будет ли заключена сделка с движением ХАМАС об освобождении заложников или нет, и сказал, что об остановке боевых действий в секторе Газа без достижения всех ее целей не может быть и речи.

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html

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в мире, рафах (провинция), израиль, тедрос адханом гебрейесус, биньямин нетаньяху, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа