https://ria.ru/20240501/garantii-1943229353.html
Для туроператоров увеличили минимальные фингарантии
Для туроператоров увеличили минимальные фингарантии - РИА Новости, 01.05.2024
Для туроператоров увеличили минимальные фингарантии
Минимальное финансовое обеспечение ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года увеличивается РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:51
2024-05-01T00:51
2024-05-01T00:51
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стамбул
артур мурадян
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экономика
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Минимальное финансовое обеспечение ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года увеличивается до 25 миллионов рублей с 10 миллионов. В марте 2022 года правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе до 30 апреля 2024 года применялся минимальный размер финансового обеспечения ответственности в размере 10 миллионов рублей. В период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года финобеспечение для этих туроператоров должно быть сформировано в размере не менее 25 миллионов рублей. "Это говорит о том, что часть тех мер поддержки туроператоров, которые реализовывало правительство, постепенно возвращается к норме. Сейчас финобеспечение поднимается с 10 миллионов до 25 миллионов. Туроператоры не испытывают от этого решения восторга, так как ситуация не нормализовалась, тому подтверждение - история с продажей туров в Мексику. Но, с другой стороны, совместно со страховыми большая часть игроков этот вопрос проработала и готова к данному изменению", - пояснил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. По мнению Мурадяна, сложности после увеличения финобеспечения могут коснуться нишевых туроператоров. "Проблемы коснутся более локальных игроков выездного туризма, которым будет сложнее договориться со страховыми компаниями. Здесь нужно понимать, что страховые компании не испытывают никакого восторга и желания увеличивать лимиты ответственности, и хорошо, что они пока не 50, а 25 миллионов", - указал Мурадян. В свою очередь коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко сообщила, что рост фингарантий увеличит затратную часть для туроператоров. "На данный момент у нас, например, есть действующее финансовое обеспечение до июня 2024 года, а также уже продлены фингарантии на новый срок - до июня 2025 года, согласно новым правилам", - сказала Ткаченко. Российские туроператоры не могут осуществлять свою деятельность без наличия сведений о них в Едином федеральном реестре туроператоров. Основное условие для включения компании в реестр - наличие у нее финансового обеспечения. Оно гарантирует туристу возврат денежных средств, внесенных по договору о реализации турпродукта за услуги, оплаченные, но не оказанные туроператором, а также выплату средств, причитающихся туристу в возмещение ущерба в результате неисполнения туроператором своих обязательств. Страховщиком по договору страхования ответственности туроператора может быть страховая компания.
https://ria.ru/20240430/turizm-1943172696.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мексика, стамбул, артур мурадян, turkish airlines, экономика
Россия, Мексика, Стамбул, Артур Мурадян, Turkish Airlines, Экономика
Для туроператоров увеличили минимальные фингарантии
Минимальные фингарантии туроператоров в России увеличены до 25 миллионов рублей
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Минимальное финансовое обеспечение ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года увеличивается до 25 миллионов рублей с 10 миллионов.
В марте 2022 года правительство РФ
утвердило ряд мер по поддержке туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе до 30 апреля 2024 года применялся минимальный размер финансового обеспечения ответственности в размере 10 миллионов рублей. В период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года финобеспечение для этих туроператоров должно быть сформировано в размере не менее 25 миллионов рублей.
"Это говорит о том, что часть тех мер поддержки туроператоров, которые реализовывало правительство, постепенно возвращается к норме. Сейчас финобеспечение поднимается с 10 миллионов до 25 миллионов. Туроператоры не испытывают от этого решения восторга, так как ситуация не нормализовалась, тому подтверждение - история с продажей туров в Мексику
. Но, с другой стороны, совместно со страховыми большая часть игроков этот вопрос проработала и готова к данному изменению", - пояснил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян
.
Turkish Airlines
с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула
в Латинскую Америку
пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане.
По мнению Мурадяна, сложности после увеличения финобеспечения могут коснуться нишевых туроператоров. "Проблемы коснутся более локальных игроков выездного туризма, которым будет сложнее договориться со страховыми компаниями. Здесь нужно понимать, что страховые компании не испытывают никакого восторга и желания увеличивать лимиты ответственности, и хорошо, что они пока не 50, а 25 миллионов", - указал Мурадян.
В свою очередь коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко сообщила, что рост фингарантий увеличит затратную часть для туроператоров. "На данный момент у нас, например, есть действующее финансовое обеспечение до июня 2024 года, а также уже продлены фингарантии на новый срок - до июня 2025 года, согласно новым правилам", - сказала Ткаченко.
Российские туроператоры не могут осуществлять свою деятельность без наличия сведений о них в Едином федеральном реестре туроператоров. Основное условие для включения компании в реестр - наличие у нее финансового обеспечения. Оно гарантирует туристу возврат денежных средств, внесенных по договору о реализации турпродукта за услуги, оплаченные, но не оказанные туроператором, а также выплату средств, причитающихся туристу в возмещение ущерба в результате неисполнения туроператором своих обязательств. Страховщиком по договору страхования ответственности туроператора может быть страховая компания.