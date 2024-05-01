https://ria.ru/20240501/gagauziya-1943242108.html

Власти Гагаузии обеспечили пенсионеров картами "Мир"

Власти Гагаузии обеспечили пенсионеров картами "Мир" - РИА Новости, 01.05.2024

Власти Гагаузии обеспечили пенсионеров картами "Мир"

Власти Гагаузской автономии в составе Молдавии к 1 мая обеспечили пенсионеров картами "Мир", 40% из них уже смогли получить доплату к пенсии в размере 9958... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:12

2024-05-01T07:12

2024-05-01T07:12

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гагаузия

молдавия

россия

дмитрий константинов

юрий кузнецов

евгения гуцул

промсвязьбанк

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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Власти Гагаузской автономии в составе Молдавии к 1 мая обеспечили пенсионеров картами "Мир", 40% из них уже смогли получить доплату к пенсии в размере 9958 рублей. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. По задумке властей автономии, уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогла получить обещанную доплату к пенсии в размере 2000 леев, или 9958 рублей. Оформить доплату помогали и волонтеры, и депутаты "По договоренности с Гагаузией "Промсвязьбанк" взял на себя обязательство выдать каждому пенсионеру банковские карты. Для этого достаточно было заполнить заявление на открытие счета и предоставить копию загранпаспорта и пенсионного удостоверения. Также необходимо дать согласие на то, чтобы личные данные человека были переданы в банк и там провели процедуру открытия банковского счета. Заявление можно было получить в мэрии любого населенного пункта Гагаузии, помощь в оформлении пенсионерам оказывали и депутаты, и работники местных администраций, и чиновники, и волонтеры", - рассказал РИА Новости заместитель главы управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов. По его словам, для управления банковским счетом достаточно иметь мобильное приложение. "Промсвязьбанк" разработал специальную памятку, в которой подробно рассказал о возможностях этого приложения и способа его установки. Кроме того, на территории Молдавии работает круглосуточный колл-центр, сотрудники которого готовы помочь гагаузским пенсионерам. "У нас в Гагаузии порядка 20 тысяч пенсионеров, 8 тысяч из них уже смогли получить обещанные деньги. К 1 мая у всех гагаузов, кто подал заявки, уже есть карточки и приложение в телефоне. Остальные могут заполнить документы в любой момент, участие в этой программе является абсолютно добровольным, личные данные пенсионеров находятся под защитой", - заверил Кузнецов. Получить деньги гагаузам помогают Россия и Приднестровье Спикер Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов ранее заявил, что источником финансирования этой программы помощи гагаузским пенсионерам можно считать "гуманитарный фонд". "Международные партнеры оказывают финансовую поддержку жителям Гагаузии. Их цель - улучшить жизненный уровень социально уязвимых групп населения в автономии. Увы, внутри страны со стороны властей такой поддержки не наблюдается", - отметил Константинов. Он полагает, что главной проблемой является отказ молдавских банков обслуживать карты "Мир". "Один из вариантов получить эти средства - попросить близких, находящихся в России, обналичить их и переслать в Молдавию через системы денежных переводов. Кроме того, карточкой можно воспользоваться в России, Турции, Приднестровье и ряде стран СНГ", - пояснил Константинов. Сбербанк Приднестровья подтвердил, что гагаузы могут снять деньги в любом отделении банка на территории региона. Для этого им нужно предъявить миграционную карту и паспорт. Единственный минус - при проведении операции иностранными гражданами взимается комиссия 2%. Между тем власти Гагаузии уже рассматривают возможность обеспечить дополнительные выплаты и для работников бюджетных сфер автономии. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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в мире, гагаузия, молдавия, россия, дмитрий константинов, юрий кузнецов, евгения гуцул, промсвязьбанк, снг, сбербанк россии