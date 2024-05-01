https://ria.ru/20240501/deportatsiya-1943242951.html

Участнику СВО из Узбекистана грозит депортация на родину

Участнику СВО из Узбекистана грозит депортация на родину - РИА Новости, 01.05.2024

Участнику СВО из Узбекистана грозит депортация на родину

Участнику СВО из Узбекистана, наводчику минометного расчета оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Павлу Житнику угрожает депортация на... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:18

2024-05-01T07:18

2024-05-01T07:18

россия

донецкая народная республика

узбекистан

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Участнику СВО из Узбекистана, наводчику минометного расчета оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" Павлу Житнику угрожает депортация на родину и уголовный срок, об этом он сам рассказал РИА Новости. По словам Павла, еще в 2018 году он приехал в ДНР в качестве добровольца, воевал в "Пятнашке", затем перевелся в ОБТФ "Каскад", в составе которого участвовал в боях в Мариуполе, за что награжден медалью за "Освобождение Мариуполя", а также воевал на так называемом Временском выступе, основном направлении летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году, где получил серьезное ранение в результате удара дрона-камикадзе ВСУ по машине, в которой перемещался вместе со своим минометным расчетом (справка, подтверждающая полученные травмы, есть в распоряжении РИА Новости). "ОБТФ "Каскад" расформировывают, в районе месяца еще осталось. Получается, у меня нет законных оснований находиться здесь (ДНР). По российским законам, у меня должна быть миграционная карта, но я устроился на службу, мне сказали: "Можешь ее выкидывать, ты служишь, и здесь не Россия". Я ее по итогу выкинул, а теперь меня уволят и все - нет законных оснований тут находиться", - объясняет он. Павел также рассказал, что обращался за получением гражданства, однако получил отказ из-за того, что ОБТФ "Каскад", в котором он служил на момент обращения, не являлся подразделением ВС РФ. Ответ МВД ДНР также имеется в распоряжении РИА Новости, в документе утверждается, что согласно "Указу президента РФ от 04.01.2024 №10 "О приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, и членов их семей" право обратиться за получением гражданства имеют военнослужащие подразделений ВС РФ, Павлу было предложено подать документы на ВНЖ. "Поскольку ваш ребенок является гражданином РФ, вы имеете основания для получения вида на жительство в Российской Федерации", - говорится в ответе МВД ДНР. По словам Павла, он не имеет возможность подписать новый контракт и служить в каком-либо из подразделений ВС РФ, поскольку еще не долечил ранение, полученное в августе 2023 года. При этом процедура получения ВНЖ, по его словам, займет минимум полгода, все это время ему придется находиться в статусе безработного, а значит - не иметь возможности содержать свою семью. "Получать ВНЖ - это полгода. Эти полгода я буду без документов. Ни на работу устроиться, ничего. А идти воевать с недолеченной ногой - это сомнительное решение", - говорит он. Павел рассказал, что за время своей службы в ДНР он женился, у него родился ребенок. Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество в любой форме грозит тюремным сроком от пяти до 10 лет. Об этом неоднократно заявляли МИД Узбекистана и консульские учреждения, а также официальные представители посольств страны за рубежом. "Это "чистыми", можно еще отяготить участием в так называемом "бандформировании". Это потянет уже лет на 17", - говорит Павел.

https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html

https://ria.ru/20240427/kubanychbek-1942810336.html

https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html

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россия, донецкая народная республика, узбекистан, происшествия