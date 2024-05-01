В Афинах и других городах Греции прошли первомайские демонстрации
В Афинах, Салониках и других городах Греции прошли первомайские демонстрации
© Communist Party of GreeceПервомайская демонстрация в Греции. 1 мая 2024
© Communist Party of Greece
Первомайская демонстрация в Греции. 1 мая 2024
АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Первомайские демонстрации прошли в Афинах, Салониках и других городах Греции, сообщает сайт 902.gr Компартии Греции (КПГ).
На площади Синтагма в центре Афин по призыву коммунистического профсоюза Всегреческий боевой фронт ПАМЕ собрались тысячи трудящихся - рабочие из десятков отраслей, студенты, самозанятые. На площадь они прошли маршем, скандируя "Красный Первомай", "Да здравствует 1 мая и классовая борьба". Они требовали улучшения условий труда и быта, коллективных договоров с повышением заработной платы и расширением прав, мер против дороговизны, немедленной отмены антирабочих законов, которые запрещают право на забастовку. Митингующие требовали введения семичасового рабочего дня, мер по обеспечению здоровья и безопасности работников на работе. Митинг прошел под основным лозунгом "Их прибыль или наша жизнь".
Среди лозунгов были призывы к солидарности с американскими студентами, выступающими против геноцида народа Палестины, ведущие через громкоговорители осуждали репрессий и аресты сотен человек в американских университетах.
Митинг завершился исполнением "Интернационала".
Отдельные митинги в Афинах провели также профсоюзы Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY. Они требуют немедленно повышения зарплат на 10%, выплат 13-й и 14-й зарплат в госсекторе, отмены налогов на доходы до 12 тысяч евро в год, "щедрого финансирования" системы здравоохранения.
Большие митинги прошли также в Салониках, Патрах, Ларисе, других городах.