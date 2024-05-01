Рейтинг@Mail.ru
В Афинах и других городах Греции прошли первомайские демонстрации - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 01.05.2024 (обновлено: 15:07 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/demonstratsiya-1943315239.html
В Афинах и других городах Греции прошли первомайские демонстрации
В Афинах и других городах Греции прошли первомайские демонстрации - РИА Новости, 01.05.2024
В Афинах и других городах Греции прошли первомайские демонстрации
Первомайские демонстрации прошли в Афинах, Салониках и других городах Греции, сообщает сайт 902.gr Компартии Греции (КПГ). РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:51
2024-05-01T15:07
в мире
афины
салоники
греция
паме
нато
евросоюз
праздник весны и труда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943315943_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_cd463b49ceaf5d8ee1fc6360e6fae884.jpg
АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Первомайские демонстрации прошли в Афинах, Салониках и других городах Греции, сообщает сайт 902.gr Компартии Греции (КПГ). На площади Синтагма в центре Афин по призыву коммунистического профсоюза Всегреческий боевой фронт ПАМЕ собрались тысячи трудящихся - рабочие из десятков отраслей, студенты, самозанятые. На площадь они прошли маршем, скандируя "Красный Первомай", "Да здравствует 1 мая и классовая борьба". Они требовали улучшения условий труда и быта, коллективных договоров с повышением заработной платы и расширением прав, мер против дороговизны, немедленной отмены антирабочих законов, которые запрещают право на забастовку. Митингующие требовали введения семичасового рабочего дня, мер по обеспечению здоровья и безопасности работников на работе. Митинг прошел под основным лозунгом "Их прибыль или наша жизнь". На митинге была выражена солидарность с борющимся народом Палестины, осуждалось участие Греции в военных планах НАТО и ЕС, звучало требование закрыть американские базы. Среди лозунгов были призывы к солидарности с американскими студентами, выступающими против геноцида народа Палестины, ведущие через громкоговорители осуждали репрессий и аресты сотен человек в американских университетах. Митинг завершился исполнением "Интернационала". Отдельные митинги в Афинах провели также профсоюзы Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY. Они требуют немедленно повышения зарплат на 10%, выплат 13-й и 14-й зарплат в госсекторе, отмены налогов на доходы до 12 тысяч евро в год, "щедрого финансирования" системы здравоохранения. Большие митинги прошли также в Салониках, Патрах, Ларисе, других городах.
https://ria.ru/20240501/polsha-1943311267.html
https://ria.ru/20240421/gretsiya-1941385778.html
афины
салоники
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943315943_89:0:621:399_1920x0_80_0_0_390550100424b7e40994189afade6ed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афины, салоники, греция, паме, нато, евросоюз, праздник весны и труда
В мире, Афины, Салоники, Греция, ПАМЕ, НАТО, Евросоюз, Праздник Весны и Труда
В Афинах и других городах Греции прошли первомайские демонстрации

В Афинах, Салониках и других городах Греции прошли первомайские демонстрации

© Communist Party of GreeceПервомайская демонстрация в Греции. 1 мая 2024
Первомайская демонстрация в Греции. 1 мая 2024
© Communist Party of Greece
Первомайская демонстрация в Греции. 1 мая 2024
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 мая - РИА Новости. Первомайские демонстрации прошли в Афинах, Салониках и других городах Греции, сообщает сайт 902.gr Компартии Греции (КПГ).
На площади Синтагма в центре Афин по призыву коммунистического профсоюза Всегреческий боевой фронт ПАМЕ собрались тысячи трудящихся - рабочие из десятков отраслей, студенты, самозанятые. На площадь они прошли маршем, скандируя "Красный Первомай", "Да здравствует 1 мая и классовая борьба". Они требовали улучшения условий труда и быта, коллективных договоров с повышением заработной платы и расширением прав, мер против дороговизны, немедленной отмены антирабочих законов, которые запрещают право на забастовку. Митингующие требовали введения семичасового рабочего дня, мер по обеспечению здоровья и безопасности работников на работе. Митинг прошел под основным лозунгом "Их прибыль или наша жизнь".
Марш в Варшаве против вовлечения Польши в конфликт на Украине - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В центре Варшавы проходит антивоенный марш
14:31
На митинге была выражена солидарность с борющимся народом Палестины, осуждалось участие Греции в военных планах НАТО и ЕС, звучало требование закрыть американские базы.
Среди лозунгов были призывы к солидарности с американскими студентами, выступающими против геноцида народа Палестины, ведущие через громкоговорители осуждали репрессий и аресты сотен человек в американских университетах.
Митинг завершился исполнением "Интернационала".
Отдельные митинги в Афинах провели также профсоюзы Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и Высший совет профсоюза государственных служащих ADEDY. Они требуют немедленно повышения зарплат на 10%, выплат 13-й и 14-й зарплат в госсекторе, отмены налогов на доходы до 12 тысяч евро в год, "щедрого финансирования" системы здравоохранения.
Большие митинги прошли также в Салониках, Патрах, Ларисе, других городах.
Митинг в Афинах против военных планов США, НАТО и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Греции прошла многотысячная акция против военных планов США, НАТО и ЕС
21 апреля, 20:28
 
В миреАфиныСалоникиГрецияПАМЕНАТОЕвросоюзПраздник Весны и Труда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала