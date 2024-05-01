https://ria.ru/20240501/buryatiya-1943241141.html

В Улан-Удэ и его окрестностях ликвидировали все пожары

В Улан-Удэ и его окрестностях ликвидировали все пожары - РИА Новости, 01.05.2024

В Улан-Удэ и его окрестностях ликвидировали все пожары

В Улан-Удэ ликвидировали все пожары на общей площади почти 17 тысяч квадратных метров, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T06:38

2024-05-01T06:38

2024-05-01T09:52

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

россия

алексей цыденов

заиграевский район

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УЛАН-УДЭ, 1 мая — РИА Новости. В Улан-Удэ ликвидировали все пожары на общей площади почти 17 тысяч квадратных метров, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в Telegram-канале."Все пожары на данный момент ликвидированы. Пострадавших нет <…> Общая площадь пожара составила 16,8 тысячи квадратных метров", — написал он.По словам главы республики, всего в городе зафиксировали десять возгораний, никто при этом не пострадал. Сейчас службы обследуют территории, рассказал Цыденов. В СНТ "Кирпичник" Заиграевского района пожар ликвидировали в 4:19 по местному времени (23:19 30 апреля мск). На 28 участках огонь уничтожил 17 строений: 12 заброшенных и пять эксплуатируемых. Постоянно проживающих людей там нет. По предварительным данным, причиной возгорания стал схлест электропроводов. Помимо пожарных, в тушении участвовали добровольцы, патрульно-маневренные группы, местные жители.В микрорайоне Бурвод сгорели несколько заборов, повреждены бани и фронтон дома, в котором проживают пять человек, сообщил Цыденов, отметив, что расселение здесь не требуется. Причины пожара пока устанавливаются.В микрорайоне Энергетик, ДНТ "Клен" и "Зеленый плюс", на улице Ландышевая Октябрьского района уже восстановили электроснабжение, добавил глава республики.В заключение он поблагодарил спасателей и волонтеров.Минувшей ночью в Улан-Удэ горели жилые дома и надворные постройки. Причиной стремительного распространения огня стал ураганный ветер: накануне в республике прогнозировали ухудшение погоды и порывы до 28 метров в секунду. Цыденов срочно выехал на место, где проводил совещания оперативным штабом республики. Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения. Прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20240430/pozhar-1943217102.html

улан-удэ

республика бурятия

россия

заиграевский район

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происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия, алексей цыденов, заиграевский район