https://ria.ru/20240501/bosniya-1943230765.html

В БиГ обвинили Запад в подрыве Дейтонского мирного соглашения

В БиГ обвинили Запад в подрыве Дейтонского мирного соглашения - РИА Новости, 01.05.2024

В БиГ обвинили Запад в подрыве Дейтонского мирного соглашения

Вмешательство дипломатов с Запада подрывает внутренние процессы в рамках Дейтонского мирного соглашения и политическую стабильность в Боснии и Герцеговине... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T01:16

2024-05-01T01:16

2024-05-01T01:16

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ООН, 1 мая – РИА Новости. Вмешательство дипломатов с Запада подрывает внутренние процессы в рамках Дейтонского мирного соглашения и политическую стабильность в Боснии и Герцеговине (БиГ), заявила член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее анонсировал "непростое заседание" Совета Безопасности по ситуации в Боснии и Герцеговине во вторник, созванное по инициативе России. "Отдельные иностранные дипломаты в БиГ и Кристиан Шмидт (высокий представитель по БиГ, его назначение в ООН не утвердили РФ и КНР – ред.) который выступает как "колониальный наместник" и типичный деспот, последовательно и разрушительно вмешиваются во внутренние демократические процессы и принятие решений внутри БиГ. Это вмешательство подорвало политический консенсус на совместном уровне в БиГ, который направлял и подталкивал прогресс БиГ на пути к ЕС", - заявила член президиума в ходе заседания СБ ООН. Она уточнила, что консенсус о вступлении в ЕС является единственным, который обеспечивает достижение компромиссов всех политических сил БиГ и жизненно важен для поддержания мира и стабильности в стране. Она также указала на готовящуюся к принятию на Генеральной ассамблее ООН резолюцию о "геноциде" в Сребренице в 1995 году. "Это наглядный пример того, как иностранное вмешательство и несоблюдение конституции БиГ подрывают мир и стабильность. Проект резолюции, чьи авторы – отдельные страны и посол БиГ при ООН Златко Лагумджия, содержит полное неуважение к конституции БиГ и президиуму БиГ, которое исключительно уполномочен определять внешнюю политику БиГ. Президиум этот проект не обсуждал и не утверждал, более того, нет консенсуса между нашими народами на любом уровне власти по тексту резолюции, намеренно скрытому от общественности", - подчеркнула Цвиянович. Народная Скупшина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) 18 апреля рассмотрела и утвердила заключение независимой международной комиссии об отсутствии в событиях в районе Сребреницы в 1992-1995 годах фактов геноцида. Президент РС БиГ Милорад Додик неоднократно заявлял, что в случае продолжения давления со стороны центральных властей в Сараево на полномочия и свободы РС, руководство боснийских сербов потребует самостоятельности Республики Сербской. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. В ноябре 1995 года на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением. Сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html

https://ria.ru/20240214/bosniya-1927377824.html

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в мире, россия, босния и герцеговина, сребреница, дмитрий полянский, златко лагумджия, милорад додик, оон, евросоюз