https://ria.ru/20240501/boepripasy-1943321539.html

В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО

В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО - РИА Новости, 01.05.2024

В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО

ВСУ массово применяют боеприпасы НАТО, никогда ранее не использовавшиеся в конфликтах, для нанесения ударов по территориям под контролем ВС РФ, количество,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:26

2024-05-01T15:26

2024-05-01T15:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

женева (город)

нато

вооруженные силы украины

оон

storm shadow

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ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ массово применяют боеприпасы НАТО, никогда ранее не использовавшиеся в конфликтах, для нанесения ударов по территориям под контролем ВС РФ, количество, которое не взрывается, неизвестно, как и методы их обезвреживания, заявил на брифинге Службы ООН по разминированию (UNMAS) в Женеве эксперт Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Рори Логан. "Обе стороны используют новое оружие, которого никогда не видели в предыдущих конфликтах. И поскольку у нас нет доступа к районам, находящимся под контролем российской армии, мы можем только строить предположения о том, что там находится, особенно в отношении большого количества используемых боеприпасов НАТО. Например, мы никогда не видели, чтобы ракеты Storm Shadow использовались в конфликте. Но когда придет время, мы свяжемся со странами, поставившими эти боеприпасы, и попросим их помочь обезвредить те, которые не взорвались", - сказал он. Логан добавил, что количество неразорвавшихся боеприпасов по обе стороны линии фронта беспрецедентно со времен Второй мировой войны в Европе - ежедневно используется более 10 тысяч снарядов, из которых от 10% до 30% не взрываются, что составляет около 2 тысяч в день. "У нас нет персонала в районах, находящихся под контролем Российской Федерации. Мы работаем только в тех областях, к которым у нас есть доступ. В наших правилах указано, кто и к чему имеет доступ в соответствии с несколькими условиями и критериями, поэтому я не могу ответить на этот вопрос, кроме как сказать, что наши команды нейтральны и выполняют гуманитарную работу. Мы готовы развернуться везде, где сможем", - ответил он на вопрос, почему нет данных об опасности от неразорвавшихся боеприпасов на территориях, находящихся под контролем России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240430/boepripasy-1943200713.html

https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html

россия

украина

женева (город)

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