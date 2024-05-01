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В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/boepripasy-1943321539.html
В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО
В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО - РИА Новости, 01.05.2024
В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО
ВСУ массово применяют боеприпасы НАТО, никогда ранее не использовавшиеся в конфликтах, для нанесения ударов по территориям под контролем ВС РФ, количество,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:26
2024-05-01T15:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
женева (город)
нато
вооруженные силы украины
оон
storm shadow
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ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ массово применяют боеприпасы НАТО, никогда ранее не использовавшиеся в конфликтах, для нанесения ударов по территориям под контролем ВС РФ, количество, которое не взрывается, неизвестно, как и методы их обезвреживания, заявил на брифинге Службы ООН по разминированию (UNMAS) в Женеве эксперт Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Рори Логан. "Обе стороны используют новое оружие, которого никогда не видели в предыдущих конфликтах. И поскольку у нас нет доступа к районам, находящимся под контролем российской армии, мы можем только строить предположения о том, что там находится, особенно в отношении большого количества используемых боеприпасов НАТО. Например, мы никогда не видели, чтобы ракеты Storm Shadow использовались в конфликте. Но когда придет время, мы свяжемся со странами, поставившими эти боеприпасы, и попросим их помочь обезвредить те, которые не взорвались", - сказал он. Логан добавил, что количество неразорвавшихся боеприпасов по обе стороны линии фронта беспрецедентно со времен Второй мировой войны в Европе - ежедневно используется более 10 тысяч снарядов, из которых от 10% до 30% не взрываются, что составляет около 2 тысяч в день. "У нас нет персонала в районах, находящихся под контролем Российской Федерации. Мы работаем только в тех областях, к которым у нас есть доступ. В наших правилах указано, кто и к чему имеет доступ в соответствии с несколькими условиями и критериями, поэтому я не могу ответить на этот вопрос, кроме как сказать, что наши команды нейтральны и выполняют гуманитарную работу. Мы готовы развернуться везде, где сможем", - ответил он на вопрос, почему нет данных об опасности от неразорвавшихся боеприпасов на территориях, находящихся под контролем России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240430/boepripasy-1943200713.html
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россия
украина
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россия, украина, женева (город), нато, вооруженные силы украины, оон, storm shadow, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Женева (город), НАТО, Вооруженные силы Украины, ООН, Storm Shadow, В мире
В ОНН заявили о массовом применении ВСУ боеприпасов НАТО

Эксперт UNMAS: число неразорвавшихся снарядов НАТО, выпущенных ВСУ, неизвестно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow
Фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Фрагмент упавшей англо-французскую ракеты Storm Shadow. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ массово применяют боеприпасы НАТО, никогда ранее не использовавшиеся в конфликтах, для нанесения ударов по территориям под контролем ВС РФ, количество, которое не взрывается, неизвестно, как и методы их обезвреживания, заявил на брифинге Службы ООН по разминированию (UNMAS) в Женеве эксперт Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Рори Логан.
"Обе стороны используют новое оружие, которого никогда не видели в предыдущих конфликтах. И поскольку у нас нет доступа к районам, находящимся под контролем российской армии, мы можем только строить предположения о том, что там находится, особенно в отношении большого количества используемых боеприпасов НАТО. Например, мы никогда не видели, чтобы ракеты Storm Shadow использовались в конфликте. Но когда придет время, мы свяжемся со странами, поставившими эти боеприпасы, и попросим их помочь обезвредить те, которые не взорвались", - сказал он.
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Логан добавил, что количество неразорвавшихся боеприпасов по обе стороны линии фронта беспрецедентно со времен Второй мировой войны в Европе - ежедневно используется более 10 тысяч снарядов, из которых от 10% до 30% не взрываются, что составляет около 2 тысяч в день.
"У нас нет персонала в районах, находящихся под контролем Российской Федерации. Мы работаем только в тех областях, к которым у нас есть доступ. В наших правилах указано, кто и к чему имеет доступ в соответствии с несколькими условиями и критериями, поэтому я не могу ответить на этот вопрос, кроме как сказать, что наши команды нейтральны и выполняют гуманитарную работу. Мы готовы развернуться везде, где сможем", - ответил он на вопрос, почему нет данных об опасности от неразорвавшихся боеприпасов на территориях, находящихся под контролем России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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