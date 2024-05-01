Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 01.05.2024 (обновлено: 15:02 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/biznesmeny-1943247079.html
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 01.05.2024
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года
С января по апрель совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 14,895 миллиарда долларов, больше всех прибавил бывший бенефициар... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:36
2024-05-01T15:02
экономика
россия
андрей мельниченко
владимир потанин
вагит алекперов
новатэк
еврохим
сибирская угольная энергетическая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e31dac279de8b0b3f848ad9e96337d1.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С января по апрель совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 14,895 миллиарда долларов, больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Самым богатым среди россиян остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на 255 миллионов, до 31,3 миллиарда долларов. Второе и третье место поделили совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. У обоих теперь по 27,4 миллиарда долларов, причем Алекперов разбогател на 2,78 миллиарда, а Лисин — на 3,47. Четвертую строчку занял совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние уменьшилось на 1,57 миллиарда и сейчас составляет 25,9 миллиарда долларов. Пятое место сохранил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов с 25,1 миллиарда (плюс 4,22 миллиарда). Мельниченко, который в марте 2022 года из-за санкций вышел из числа совладельцев "Еврохима" и СУЭК, разбогател больше всех — на 5,34 миллиарда долларов. С капиталом в 24,2 миллиарда он уже третий месяц подряд занимает шестую строчку рейтинга.На седьмом месте по-прежнему Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"). С начала года его состояние сократилось сильнее всех в этом списке — на 2,18 миллиарда, до 18,9 миллиарда долларов. Восьмым остается Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние выросло на 917 миллионов, до 16,7 миллиарда долларов. Девятым, как и месяц назад, стал основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние увеличилось на 991 миллион, до 13,3 миллиарда долларов. Замыкает десятку совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, потерявший 1,95 миллиарда, — сейчас у него 12,2 миллиарда долларов.Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в списке 500 самых богатых людей мира, среди них 26 россиян. На сегодня они владеют 348,72 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240403/shnayder-1937480322.html
https://ria.ru/20240402/alekperov-1937401330.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1d3c1105bd144d180912127e61cec290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей мельниченко, владимир потанин, вагит алекперов, новатэк, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания
Экономика, Россия, Андрей Мельниченко, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Новатэк, ЕвроХим, Сибирская угольная энергетическая компания
Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

BBI: состояние богатейших россиян с начала года выросло на 14,895 млрд долларов

© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С января по апрель совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 14,895 миллиарда долларов, больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Самым богатым среди россиян остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на 255 миллионов, до 31,3 миллиарда долларов.
Посетители в магазине торговой сети Светофор в Риге - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Владелец "Светофора" Шнайдер стал долларовым миллиардером, сообщил Forbes
3 апреля, 06:58
Второе и третье место поделили совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. У обоих теперь по 27,4 миллиарда долларов, причем Алекперов разбогател на 2,78 миллиарда, а Лисин — на 3,47.
Четвертую строчку занял совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние уменьшилось на 1,57 миллиарда и сейчас составляет 25,9 миллиарда долларов. Пятое место сохранил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов с 25,1 миллиарда (плюс 4,22 миллиарда).
Мельниченко, который в марте 2022 года из-за санкций вышел из числа совладельцев "Еврохима" и СУЭК, разбогател больше всех — на 5,34 миллиарда долларов. С капиталом в 24,2 миллиарда он уже третий месяц подряд занимает шестую строчку рейтинга.
На седьмом месте по-прежнему Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"). С начала года его состояние сократилось сильнее всех в этом списке — на 2,18 миллиарда, до 18,9 миллиарда долларов. Восьмым остается Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние выросло на 917 миллионов, до 16,7 миллиарда долларов.
Девятым, как и месяц назад, стал основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние увеличилось на 991 миллион, до 13,3 миллиарда долларов. Замыкает десятку совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, потерявший 1,95 миллиарда, — сейчас у него 12,2 миллиарда долларов.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в списке 500 самых богатых людей мира, среди них 26 россиян. На сегодня они владеют 348,72 миллиарда долларов.
Президент, председатель правления ПАО Лукойл Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes
2 апреля, 17:48
 
ЭкономикаРоссияАндрей МельниченкоВладимир ПотанинВагит АлекперовНоватэкЕвроХимСибирская угольная энергетическая компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала