https://ria.ru/20240501/biznesmeny-1943247079.html

Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года - РИА Новости, 01.05.2024

Стало известно, насколько российские миллиардеры стали богаче с начала года

С января по апрель совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 14,895 миллиарда долларов, больше всех прибавил бывший бенефициар... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:36

2024-05-01T08:36

2024-05-01T15:02

экономика

россия

андрей мельниченко

владимир потанин

вагит алекперов

новатэк

еврохим

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С января по апрель совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 14,895 миллиарда долларов, больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Самым богатым среди россиян остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние с начала года выросло на 255 миллионов, до 31,3 миллиарда долларов. Второе и третье место поделили совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. У обоих теперь по 27,4 миллиарда долларов, причем Алекперов разбогател на 2,78 миллиарда, а Лисин — на 3,47. Четвертую строчку занял совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние уменьшилось на 1,57 миллиарда и сейчас составляет 25,9 миллиарда долларов. Пятое место сохранил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов с 25,1 миллиарда (плюс 4,22 миллиарда). Мельниченко, который в марте 2022 года из-за санкций вышел из числа совладельцев "Еврохима" и СУЭК, разбогател больше всех — на 5,34 миллиарда долларов. С капиталом в 24,2 миллиарда он уже третий месяц подряд занимает шестую строчку рейтинга.На седьмом месте по-прежнему Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"). С начала года его состояние сократилось сильнее всех в этом списке — на 2,18 миллиарда, до 18,9 миллиарда долларов. Восьмым остается Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние выросло на 917 миллионов, до 16,7 миллиарда долларов. Девятым, как и месяц назад, стал основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние увеличилось на 991 миллион, до 13,3 миллиарда долларов. Замыкает десятку совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, потерявший 1,95 миллиарда, — сейчас у него 12,2 миллиарда долларов.Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в списке 500 самых богатых людей мира, среди них 26 россиян. На сегодня они владеют 348,72 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240403/shnayder-1937480322.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей мельниченко, владимир потанин, вагит алекперов, новатэк, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания