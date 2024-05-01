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В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024

В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

В результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены три частных домовладения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:01

2024-05-01T09:01

2024-05-01T09:01

происшествия

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены три частных домовладения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен. Пострадавших нет. В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери. Обязательно окажем всю необходимую помощь в восстановлении имущества", - написал он. Гусев добавил, что, по уточнённым данным, ночью на территории региона было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — в пригороде Воронежа.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)