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В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников - РИА Новости, 01.05.2024
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников
В результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены три частных домовладения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:01
2024-05-01T09:01
2024-05-01T09:01
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены три частных домовладения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. "Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен. Пострадавших нет. В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери. Обязательно окажем всю необходимую помощь в восстановлении имущества", - написал он. Гусев добавил, что, по уточнённым данным, ночью на территории региона было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один — в пригороде Воронежа.
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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников
Гусев: три частных дома пострадали при атаке БПЛА на Воронежскую область