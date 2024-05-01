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Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении
Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении - РИА Новости, 01.05.2024
Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении
Подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск на донецком направлении в ходе боевой работы обнаружили и в последствии... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T05:07
2024-05-01T05:07
2024-05-01T05:30
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск на донецком направлении в ходе боевой работы обнаружили и в последствии уничтожили расчет противника с противотанковым ракетным комплексом Javelin, за сутки подразделения нанесли свыше 40 ударов по позициям противника, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как отметили в военном ведомстве, расчеты БПЛА разведподразделений получают задачу по уничтожению обнаруженных позиций противника - блиндажей, опорных пунктов, огневых точек, - выдвигаются в указанный район для поражения живой силы и техники ВСУ. "Разведчики осуществили запуск ударных FPV-дронов, операторы вывели их на выявленные цели. Второй номер расчета с помощью дрона-разведчика корректировал полеты дронов для точного наведения ударных дронов на цель. За сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники в зоне ответственности. Применение FPV-дронов для уничтожения противника осуществляется ежедневно", - сообщили в Минобороны. Как следует из предоставленного Минобороны видео, одним из FPV-дронов удалось уничтожить расчет противника с противотанковым ракетным комплексом Javelin.
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Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении беспилотники уничтожили расчет ВСУ с Javelin