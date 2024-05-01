https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943239569.html

Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении

Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении - РИА Новости, 01.05.2024

Российские БПЛА уничтожили расчет Javelin на Донецком направлении

Подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск на донецком направлении в ходе боевой работы обнаружили и в последствии... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T05:07

2024-05-01T05:07

2024-05-01T05:30

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск на донецком направлении в ходе боевой работы обнаружили и в последствии уничтожили расчет противника с противотанковым ракетным комплексом Javelin, за сутки подразделения нанесли свыше 40 ударов по позициям противника, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как отметили в военном ведомстве, расчеты БПЛА разведподразделений получают задачу по уничтожению обнаруженных позиций противника - блиндажей, опорных пунктов, огневых точек, - выдвигаются в указанный район для поражения живой силы и техники ВСУ. "Разведчики осуществили запуск ударных FPV-дронов, операторы вывели их на выявленные цели. Второй номер расчета с помощью дрона-разведчика корректировал полеты дронов для точного наведения ударных дронов на цель. За сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники в зоне ответственности. Применение FPV-дронов для уничтожения противника осуществляется ежедневно", - сообщили в Минобороны. Как следует из предоставленного Минобороны видео, одним из FPV-дронов удалось уничтожить расчет противника с противотанковым ракетным комплексом Javelin.

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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