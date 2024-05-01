https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943237498.html

Рязанская область подверглась атаке БПЛА

Рязанская область подверглась атаке БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024

Рязанская область подверглась атаке БПЛА

Рязанская область подверглась атаке БПЛА, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T04:05

2024-05-01T04:05

2024-05-01T04:10

специальная военная операция на украине

рязанская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Рязанская область подверглась атаке БПЛА, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков."Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рязанская область, россия, происшествия