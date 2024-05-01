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Рязанская область подверглась атаке БПЛА
Рязанская область подверглась атаке БПЛА - РИА Новости, 01.05.2024
Рязанская область подверглась атаке БПЛА
Рязанская область подверглась атаке БПЛА, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T04:05
2024-05-01T04:05
2024-05-01T04:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Рязанская область подверглась атаке БПЛА, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков."Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
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рязанская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Россия, Происшествия
Рязанская область подверглась атаке БПЛА
Малков: Рязанская область подверглась атаке БПЛА, проводится проверка