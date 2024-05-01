https://ria.ru/20240501/aktsizy-1943227421.html

В России выросли акцизы на вино

В России выросли акцизы на вино - РИА Новости, 01.05.2024

В России выросли акцизы на вино

Ставка акциза на отечественное игристое вино, включая российское шампанское, выросла с 1 мая с 45 рублей до 119 рублей за литр, на иностранное - до 141 рубля. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:18

2024-05-01T00:18

2024-05-01T00:18

экономика

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ставка акциза на отечественное игристое вино, включая российское шампанское, выросла с 1 мая с 45 рублей до 119 рублей за литр, на иностранное - до 141 рубля. Акциз на российское игристое изначально также должен был вырасти до 141 рубля, однако в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который сократил финальное значение до 119 рублей. При этом на 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рублей, на 2026 год - 129 рублей. В свою очередь ставка акциза на импортное игристое вино с 1 января 2025 года будет составлять 147 рублей, а с 1 января 2026 года - 153 рубля. Акциз на тихое вино возрастает с 34 рублей до 108 рублей. При этом с 1 января 2025 года он дойдет до отметки в 112 рублей, а с 1 января 2026 года - до 116 рублей. Кроме того, с 1 мая меняется и акциз на всю слабоалкогольную продукцию (объемной долей этилового спирта до 18%). Теперь за литр готового напитка надо будет платить также 141 рубль. Предусмотрены исключения, в частности пиво и пивные напитки, акциз на которые установлен в 26 рублей за литр на весь 2024 год. Ранее акциз для напитков крепостью до 9% включительно составлял 514 рублей за 1 литр безводного спирта, что в случае крепости 7% составляет почти 36 рублей за литр готового напитка, 9% - 46,3 рубля.

https://ria.ru/20240428/vino-1942943332.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия