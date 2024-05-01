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На первомайскую акцию в Париже вышли 18 тысяч человек

На первомайскую акцию в Париже вышли 18 тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2024

На первомайскую акцию в Париже вышли 18 тысяч человек

Число участников манифестации в честь Дня труда в Париже, по данным префектуры города, составило 18 тысяч человек. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:24

2024-05-01T18:24

2024-05-01T18:47

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париж

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Число участников манифестации в честь Дня труда в Париже, по данным префектуры города, составило 18 тысяч человек. Данные приводит телеканал BFMTV. Ранее профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) сообщал, что, по его данным, в столице акция собрала 50 тысяч участников. Во всей Франции, согласно CGT, на улицы вышли 200 тысяч человек. По данным префектуры, 29 человек были задержаны в ходе акции в Париже. Еще 917 человек обыскали. Как передавал корреспондент РИА Новости, вскоре после начала манифестации в колонне протестующих начались беспорядки. Радикалы black bloc начали разбивать витрины и остановки, а также забрасывать полицию камнями и фейерверками. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.

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Булыжники и фейерверки: стычки протестующих с полицией в Париже Радикалы выкорчевывают кирпичные заграждения и забрасывают полицию камнями и фейерверками на первомайской акции в Париже, они также устроили большой пожар, передает корреспондент РИА Новости. Радикалы black bloc начали выламывать брусчатку и каменные заграждения. В холщовые сумки они набирают камни и кирпичи, а потом забрасывают ими полицию. Стражи правопорядка уже неоднократно применяли слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих. Радикалы также подожгли минивэн, разбив в нем стекло и устроив большой пожар. Позже на место прибыли две пожарные машины. 2024-05-01T18:24 true PT0M47S

Слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже Полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов на акции в Париже. 2024-05-01T18:24 true PT0M16S

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