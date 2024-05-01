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В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации - РИА Новости, 01.05.2024
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18:38 01.05.2024 (обновлено: 20:28 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/aktivy-1943350879.html
В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации
В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации - РИА Новости, 01.05.2024
В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации
В постпредстве России при Евросоюзе назвали дезинформацией озвученную ранее в Брюсселе позицию по российскому решению о передаче во временное управление активов РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:38
2024-05-01T20:28
экономика
россия
брюссель
германия
евросоюз
оон
всемирная торговая организация (вто)
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В постпредстве России при Евросоюзе назвали дезинформацией озвученную ранее в Брюсселе позицию по российскому решению о передаче во временное управление активов европейских компаний, а также напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне. Ранее Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, назвав такое решение "доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила". "Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права… Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", - указывается в сообщении российского постпредства в Telegram. Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны. "Односторонние рестриктивные меры Евросоюза в отношении третьих государств и их граждан незаконны по определению, так как приняты в обход Совета Безопасности ООН. Введение Евросоюзом ограничительных мер наносит ущерб системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с принципами ВТО. Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", - указали в представительстве России. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens. Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html
https://ria.ru/20240429/otvet-1943030398.html
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экономика, россия, брюссель, германия, евросоюз, оон, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Россия, Брюссель, Германия, Евросоюз, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации

Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией позицию по передаче активов ЕС

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В постпредстве России при Евросоюзе назвали дезинформацией озвученную ранее в Брюсселе позицию по российскому решению о передаче во временное управление активов европейских компаний, а также напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне.
Ранее Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, назвав такое решение "доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила".
Флаги России - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
ЕС призвал Россию отменить решение по активам Ariston и BSH Hausgerate
27 апреля, 19:09
"Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права… Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", - указывается в сообщении российского постпредства в Telegram.
Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны. "Односторонние рестриктивные меры Евросоюза в отношении третьих государств и их граждан незаконны по определению, так как приняты в обход Совета Безопасности ООН. Введение Евросоюзом ограничительных мер наносит ущерб системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с принципами ВТО. Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", - указали в представительстве России.
Посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Российский посол дал в МИД Италии разъяснения о решении по "дочке" Ariston
29 апреля, 14:17
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Совет ЕС утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций
12 апреля, 12:55
 
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