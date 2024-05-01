https://ria.ru/20240501/aktivy-1943350879.html

В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации

В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации - РИА Новости, 01.05.2024

В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации

В постпредстве России при Евросоюзе назвали дезинформацией озвученную ранее в Брюсселе позицию по российскому решению о передаче во временное управление активов РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:38

2024-05-01T18:38

2024-05-01T20:28

экономика

россия

брюссель

германия

евросоюз

оон

всемирная торговая организация (вто)

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БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В постпредстве России при Евросоюзе назвали дезинформацией озвученную ранее в Брюсселе позицию по российскому решению о передаче во временное управление активов европейских компаний, а также напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне. Ранее Европейский союз призвал Россию пересмотреть решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, назвав такое решение "доказательством того, что Россия игнорирует международное право и правила". "Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права… Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", - указывается в сообщении российского постпредства в Telegram. Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны. "Односторонние рестриктивные меры Евросоюза в отношении третьих государств и их граждан незаконны по определению, так как приняты в обход Совета Безопасности ООН. Введение Евросоюзом ограничительных мер наносит ущерб системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с принципами ВТО. Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", - указали в представительстве России. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens. Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.

https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html

https://ria.ru/20240429/otvet-1943030398.html

https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939584844.html

россия

брюссель

германия

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экономика, россия, брюссель, германия, евросоюз, оон, всемирная торговая организация (вто)