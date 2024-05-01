В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации
Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией позицию по передаче активов ЕС
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 мая – РИА Новости. В постпредстве России при Евросоюзе назвали дезинформацией озвученную ранее в Брюсселе позицию по российскому решению о передаче во временное управление активов европейских компаний, а также напомнили ЕС о развязанной им против России торгово-экономической войне.
"Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права… Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире. В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну, будто не вследствие есовских санкций мировое сообщество столкнулось с продовольственным и энергетическим кризисами", - указывается в сообщении российского постпредства в Telegram.
Там также напомнили ЕС, что односторонние санкции против третьих стран, вводимые в обход СБ ООН, – незаконны. "Односторонние рестриктивные меры Евросоюза в отношении третьих государств и их граждан незаконны по определению, так как приняты в обход Совета Безопасности ООН. Введение Евросоюзом ограничительных мер наносит ущерб системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с принципами ВТО. Не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, сегодня же сам активно их использует", - указали в представительстве России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens.
Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.