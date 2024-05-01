https://ria.ru/20240501/afrika-1943329623.html

США уступают позиции России в геополитической битве за Африку, пишут СМИ

США уступают позиции России в геополитической битве за Африку, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024

США уступают позиции России в геополитической битве за Африку, пишут СМИ

Сокращение военного присутствия США в африканских странах является "крупной неудачей" Вашингтона, которая приведет к росту российского влияния в регионе Сахеля, РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:18

2024-05-01T16:18

2024-05-01T16:27

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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Сокращение военного присутствия США в африканских странах является "крупной неудачей" Вашингтона, которая приведет к росту российского влияния в регионе Сахеля, пишет американская газета The Hill. "Сокращение присутствия США в Сахеле вероятнее всего вдохновит Россию к большему влиянию в регионе, особенно в случае роста террористических угроз", - говорится в публикации. По оценкам экспертов издания, включая представителей связанных с Пентагоном организаций, ожидаемый вывод американских войск из Нигера обернется "крупной неудачей" для Вашингтона, которая поставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом. Газета предупреждает, что "США уступают позиции России в геополитической битве за Африку" одновременно с растущим влиянием Китая и Ирана на континенте. "У России также есть тесные отношения и соглашения о безопасности с Мали и Буркина-Фасо, которые контролируются военными, а также с Ливией... Центральноафриканская Республика тоже близка к России и, как сообщается, обсуждает соглашение о размещении российской военной базы", - подчеркивает газета. В среду журнал Jeune Afrique со ссылкой на свою информацию сообщил, что глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли на фоне вывода американских сил из Нигера попросил об открытии военной базы в Кот-д'Ивуаре у президента этой страны Алассана Уаттара. Согласно изданию, на базе, помимо военных, может быть размещено новейшее оборудование, как, например, беспилотники. Как отмечается, власти поддерживают планы американцев. Однако будущее местоположение объекта еще предстоит определить, и американская сторона хотела бы построить его недалеко от одного из международных аэропортов Кот-д'Ивуара. В апреле госдепартамент объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. До этого СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. Сообщалось, что вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время. В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде - около ста.

https://ria.ru/20240420/gusev-1941247828.html

https://ria.ru/20240423/afrika-1941661406.html

https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, нигер, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, африка