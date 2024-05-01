https://ria.ru/20240501/abatskoe-1943273671.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1229 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1229 сантиметров - РИА Новости, 01.05.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1229 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра среды прирос на 1 сантиметр и на 12.00 (10.00 мск) достиг 1229 сантиметров, следует из... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:55

2024-05-01T10:55

2024-05-01T10:55

происшествия

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942182214_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_173afcd534eeb85ebc348baf6cbeb90f.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области с утра среды прирос на 1 сантиметр и на 12.00 (10.00 мск) достиг 1229 сантиметров, следует из Telegram-канала информцентра правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 12.00 (10.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1229 сантиметров, изменение уровня воды с 8.00 (6.00 мск) – 1 сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, – в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024