https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943091545.html
У берегов Курил произошло землетрясение
У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.04.2024
У берегов Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.5 произошло у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T00:47
2024-04-30T00:47
2024-04-30T00:47
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.5 произошло у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано 30 апреля в 8.14 (0.14 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 38 километрах юго-восточнее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг располагался на глубине 157 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, колебания силой 2 балла могли почувствовать жители населенных пунктов на Итурупе. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240427/zemletryasenie-1942843794.html
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итуруп, тихий океан, елена семенова, происшествия, россия, курильские острова
Итуруп, Тихий океан, Елена Семенова, Происшествия, Россия, Курильские острова
У берегов Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5