https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943091545.html

У берегов Курил произошло землетрясение

У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.04.2024

У берегов Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.5 произошло у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T00:47

2024-04-30T00:47

2024-04-30T00:47

итуруп

тихий океан

елена семенова

происшествия

россия

курильские острова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4.5 произошло у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано 30 апреля в 8.14 (0.14 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 38 километрах юго-восточнее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг располагался на глубине 157 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее информации, колебания силой 2 балла могли почувствовать жители населенных пунктов на Итурупе. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240427/zemletryasenie-1942843794.html

итуруп

тихий океан

россия

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итуруп, тихий океан, елена семенова, происшествия, россия, курильские острова