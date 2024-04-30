https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html

Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского

Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского - РИА Новости, 30.04.2024

Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского

Возможное соглашение между Украиной и США о финансовой поддержке на десять лет приведет к бесконечной войне, заявил американский предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:05

2024-04-30T17:05

2024-04-30T17:05

специальная военная операция на украине

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россия

владимир зеленский

илон маск

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Возможное соглашение между Украиной и США о финансовой поддержке на десять лет приведет к бесконечной войне, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о военной и финансовой поддержке на предстоящее десятилетие. По его словам, обсуждения идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности."Бесконечная война", — отметил Маск.В минувшую среду президент США Джо Байден в подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20240430/ssha-1943172355.html

https://ria.ru/20240430/kiev-1943161602.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, илон маск