https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского - РИА Новости, 30.04.2024
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского
Возможное соглашение между Украиной и США о финансовой поддержке на десять лет приведет к бесконечной войне, заявил американский предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:05
2024-04-30T17:05
2024-04-30T17:05
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Возможное соглашение между Украиной и США о финансовой поддержке на десять лет приведет к бесконечной войне, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о военной и финансовой поддержке на предстоящее десятилетие. По его словам, обсуждения идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности."Бесконечная война", — отметил Маск.В минувшую среду президент США Джо Байден в подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240430/ssha-1943172355.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского
Маск: соглашение между Украиной и США приведет к бесконечной войне