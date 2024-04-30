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Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943184025.html
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского - РИА Новости, 30.04.2024
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского
Возможное соглашение между Украиной и США о финансовой поддержке на десять лет приведет к бесконечной войне, заявил американский предприниматель Илон Маск в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:05
2024-04-30T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
илон маск
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Возможное соглашение между Украиной и США о финансовой поддержке на десять лет приведет к бесконечной войне, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о военной и финансовой поддержке на предстоящее десятилетие. По его словам, обсуждения идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности."Бесконечная война", — отметил Маск.В минувшую среду президент США Джо Байден в подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240430/ssha-1943172355.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск
Маск сделал ужасающий прогноз после одного поступка Зеленского

Маск: соглашение между Украиной и США приведет к бесконечной войне

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Возможное соглашение между Украиной и США о финансовой поддержке на десять лет приведет к бесконечной войне, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о военной и финансовой поддержке на предстоящее десятилетие. По его словам, обсуждения идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности.
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"Бесконечная война", — отметил Маск.
В минувшую среду президент США Джо Байден в подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийИлон Маск
 
 
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