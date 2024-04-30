Рейтинг@Mail.ru
В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 30.04.2024 (обновлено: 15:46 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943134765.html
В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных
В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных - РИА Новости, 30.04.2024
В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных
Читатели немецкого издания Focus активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные пользуются нехваткой... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:20
2024-04-30T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b08c8bad80dd93897867c7b220bc6dd0.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные пользуются нехваткой вооружения у ВСУ и продвигаются на передовой. "У Украины нет сиюминутной слабости, она всегда была слабой! Без миллиардов она давно стала бы историей", — написал один из комментаторов."Если вы не используете слабости и ошибки противника, вы определенно делаете что-то не так", — отметил другой."Война НАТО против России, яснее не бывает", — поддержал третий."В данный момент? Молодые люди, которым не удалось уехать на Запад на шикарной машине или за взятку, не хотят умирать", — поделился мнением еще один из пользователей."Ну да. После того как Великобритания и США подтолкнули Зеленского к этой войне, он теперь тоже может выдвигать требования. Но сколько еще украинцы будут смотреть на то, как они умирают за США? То, что Штаты хотят воевать до последнего украинца, очевидно. Но будут ли задействованы солдаты НАТО, знают только фрау Штрак-Циммерман (председатель комитета бундестага по обороне. — Прим. ред.) или Кизеветтер (депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза. — Прим. ред.)", — заключили читатели.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html
https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943111059.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926509_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d9d3d57753920cec02469815e824f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия

В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные пользуются нехваткой вооружения у ВСУ и продвигаются на передовой.
"У Украины нет сиюминутной слабости, она всегда была слабой! Без миллиардов она давно стала бы историей", — написал один из комментаторов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Поступок солдат ВСУ в ДНР вызвал бурную реакцию на Украине, пишут СМИ
Вчера, 10:13
"Если вы не используете слабости и ошибки противника, вы определенно делаете что-то не так", — отметил другой.

"Война НАТО против России, яснее не бывает", — поддержал третий.

"В данный момент? Молодые люди, которым не удалось уехать на Запад на шикарной машине или за взятку, не хотят умирать", — поделился мнением еще один из пользователей.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
СМИ: Макрон придумал неожиданный способ, как можно повлиять на Путина
Вчера, 10:58
"Ну да. После того как Великобритания и США подтолкнули Зеленского к этой войне, он теперь тоже может выдвигать требования. Но сколько еще украинцы будут смотреть на то, как они умирают за США? То, что Штаты хотят воевать до последнего украинца, очевидно. Но будут ли задействованы солдаты НАТО, знают только фрау Штрак-Циммерман (председатель комитета бундестага по обороне. — Прим. ред.) или Кизеветтер (депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза. — Прим. ред.)", — заключили читатели.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Угроза реальна. На Западе раскрыли, что скоро начнется в зоне СВО
Вчера, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала