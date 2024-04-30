https://ria.ru/20240430/zelenskiy-1943134765.html

В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных

В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных - РИА Новости, 30.04.2024

В Германии пришли в шок от слов Зеленского о российских военных

Читатели немецкого издания Focus активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные пользуются нехваткой... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:20

2024-04-30T12:20

2024-04-30T15:46

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Focus активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские военные пользуются нехваткой вооружения у ВСУ и продвигаются на передовой. "У Украины нет сиюминутной слабости, она всегда была слабой! Без миллиардов она давно стала бы историей", — написал один из комментаторов."Если вы не используете слабости и ошибки противника, вы определенно делаете что-то не так", — отметил другой."Война НАТО против России, яснее не бывает", — поддержал третий."В данный момент? Молодые люди, которым не удалось уехать на Запад на шикарной машине или за взятку, не хотят умирать", — поделился мнением еще один из пользователей."Ну да. После того как Великобритания и США подтолкнули Зеленского к этой войне, он теперь тоже может выдвигать требования. Но сколько еще украинцы будут смотреть на то, как они умирают за США? То, что Штаты хотят воевать до последнего украинца, очевидно. Но будут ли задействованы солдаты НАТО, знают только фрау Штрак-Циммерман (председатель комитета бундестага по обороне. — Прим. ред.) или Кизеветтер (депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза. — Прим. ред.)", — заключили читатели.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html

https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия