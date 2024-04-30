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Заседание суда по делу Гуцул перенесли на конец мая - РИА Новости, 30.04.2024
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12:43 30.04.2024 (обновлено: 13:16 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/zasedanie-1943140689.html
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на конец мая
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на конец мая - РИА Новости, 30.04.2024
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на конец мая
Заседание суда по делу о причастности главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул к незаконному финансированию запрещённой в Молдавии партии "Шор"... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:43
2024-04-30T13:16
кишинев
евгения гуцул
в мире
гагаузия
молдавия
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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Заседание суда по делу о причастности главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул к незаконному финансированию запрещённой в Молдавии партии "Шор" перенесли на 27 мая, передаёт корреспондент РИА Новости.Во вторник начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул. Её сторонники собрались на митинг поддержки перед зданием суда в Кишинёве, где проходит рассмотрение процесса.Судебное заседание продолжалось около получаса, после этого было решено перенести его на 27 мая, передаёт корреспондент РИА Новости.Адвокат Гуцул Вадим Банару сообщил, что заседание перенесли, поскольку сторона защиты только 24 апреля получила обвинительный акт на румынском языке. По закону, глава Гагаузии имела право получить документы на русском языке. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили, что на перевод материалов дела понадобится 25-30 дней.Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против неё уголовное дело - это политическое преследование.Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Кроме того, Кишинёв инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошёл референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240430/storonniki-1943139949.html
https://ria.ru/20240430/gutsul-1943137746.html
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Гуцул у здания суда
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая, сторона защиты запросила документы на русском языке
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кишинев, евгения гуцул, в мире, гагаузия, молдавия
Кишинев, Евгения Гуцул, В мире, Гагаузия, Молдавия
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на конец мая

Заседание суда в Кишиневе по делу главы Гагаузии Гуцул перенесли на 27 мая

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Заседание суда по делу о причастности главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул к незаконному финансированию запрещённой в Молдавии партии "Шор" перенесли на 27 мая, передаёт корреспондент РИА Новости.
Во вторник начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул. Её сторонники собрались на митинг поддержки перед зданием суда в Кишинёве, где проходит рассмотрение процесса.
Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание районного суда Кишинева, призывая власти прекратить политическое преследование оппонентов. 30 апреля 2024
Сторонники Гуцул призвали прекратить преследование оппонентов
Вчера, 12:38
Судебное заседание продолжалось около получаса, после этого было решено перенести его на 27 мая, передаёт корреспондент РИА Новости.
Адвокат Гуцул Вадим Банару сообщил, что заседание перенесли, поскольку сторона защиты только 24 апреля получила обвинительный акт на румынском языке. По закону, глава Гагаузии имела право получить документы на русском языке. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили, что на перевод материалов дела понадобится 25-30 дней.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против неё уголовное дело - это политическое преследование.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
У Гуцул нет шансов войти в правительство Молдавии, заявили в Кишиневе
Вчера, 12:34
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Кроме того, Кишинёв инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошёл референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Эксперт назвал причину давления властей Молдавии на Гуцул
27 апреля, 10:31
 
КишиневЕвгения ГуцулВ миреГагаузияМолдавия
 
 
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