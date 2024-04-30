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В Курганской области скорректировали запрет на продажу алкоголя в розницу

В Курганской области скорректировали запрет на продажу алкоголя в розницу - РИА Новости, 30.04.2024

В Курганской области скорректировали запрет на продажу алкоголя в розницу

Запрет на продажу алкогольной продукции в розницу введен в Курганской области 30 апреля, а также 1 мая и 9 мая, сообщила пресс-служба правительства региона в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:43

2024-04-30T08:43

2024-04-30T08:44

здоровье - общество

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Запрет на продажу алкогольной продукции в розницу введен в Курганской области 30 апреля, а также 1 мая и 9 мая, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. Ранее правительство региона сообщало о введении запрета с 9 по 12 мая, а также 30 апреля и 1 мая. В приказе, принятом ранее, сроки устанавливались с учетом погодных условий, повышающих риски пожарной опасности, а также для профилактики мародерства на подтопленных территориях. "В связи с тем, что паводковая обстановка улучшается, как и прогнозы по пожарной обстановке, решено установить запрет на розничную продажу алкоголя (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) не с 9 по 12 мая, как планировалось ранее, а только на 9 мая", - говорится в сообщении. Также продолжит действовать запрет, установленный на розничную продажу алкоголя, на 30 апреля и 1 мая, отмечает правительство. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, курганская область, наводнения в россии — 2024