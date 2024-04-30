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В Курганской области скорректировали запрет на продажу алкоголя в розницу
В Курганской области скорректировали запрет на продажу алкоголя в розницу - РИА Новости, 30.04.2024
В Курганской области скорректировали запрет на продажу алкоголя в розницу
Запрет на продажу алкогольной продукции в розницу введен в Курганской области 30 апреля, а также 1 мая и 9 мая, сообщила пресс-служба правительства региона в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:43
2024-04-30T08:43
2024-04-30T08:44
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Запрет на продажу алкогольной продукции в розницу введен в Курганской области 30 апреля, а также 1 мая и 9 мая, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. Ранее правительство региона сообщало о введении запрета с 9 по 12 мая, а также 30 апреля и 1 мая. В приказе, принятом ранее, сроки устанавливались с учетом погодных условий, повышающих риски пожарной опасности, а также для профилактики мародерства на подтопленных территориях. "В связи с тем, что паводковая обстановка улучшается, как и прогнозы по пожарной обстановке, решено установить запрет на розничную продажу алкоголя (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) не с 9 по 12 мая, как планировалось ранее, а только на 9 мая", - говорится в сообщении. Также продолжит действовать запрет, установленный на розничную продажу алкоголя, на 30 апреля и 1 мая, отмечает правительство. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, курганская область, наводнения в россии — 2024
Здоровье - Общество, Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Курганской области скорректировали запрет на продажу алкоголя в розницу
В Курганской области запретили продажу алкоголя 30 апреля, 1 мая и 9 мая