https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html

Захарова прокомментировала заявление США о выходе МУС за пределы юрисдикции

Захарова прокомментировала заявление США о выходе МУС за пределы юрисдикции - РИА Новости, 30.04.2024

Захарова прокомментировала заявление США о выходе МУС за пределы юрисдикции

Заявление Белого дома о выходе Международного уголовного суда (МУС) за пределы своей юрисдикции в отношении официальных лиц Израиля абсурдно, показывает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:17

2024-04-30T11:17

2024-04-30T11:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заявление Белого дома о выходе Международного уголовного суда (МУС) за пределы своей юрисдикции в отношении официальных лиц Израиля абсурдно, показывает "расслоение сознания" с учётом поддержки Вашингтоном выдачи МУС ордеров в отношении российских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова привела комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер относительно расследования МУС в отношении официальных лиц Израиля. По словам Жан-Пьер, США не поддерживают расследование Международного уголовного суда по действиям Израиля в секторе Газа и не считают, что суд обладает полномочиями в этом вопросе. "Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов... Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений", - написала Захарова. Говоря о "расслоении сознания", она напомнила, что судьи МУС находятся под санкциями США, однако "Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства". РФ не признает юрисдикцию МУС. При этом "американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов", отметила Захарова. Ранее издание Times сообщало, что МУС готовится выдать ордера на арест Нетаньяху, Галанта и главы генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в связи с обвинениями Израиля в совершении военных преступлений против палестинцев в секторе Газа. Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что не допустит никаких попыток МУС "подорвать неотъемлемое право Израиля на самооборону". Премьер также выразил обеспокоенность в связи с возможностью выдачи ордеров на арест израильских чиновников и военных, добавив, что это "создаст опасный прецедент".

https://ria.ru/20240320/partner-1934309314.html

https://ria.ru/20240429/gaza-1943080408.html

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в мире, израиль, россия, сша, мария захарова, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году