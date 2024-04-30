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СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси

СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024

СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси

Правоохранители задержали на митинге в Тбилиси лидера партии "Граждане", депутата Алеко Элисашвили, однако вскоре отпустили, сообщает телекомпания "Мтавари... РИА Новости, 01.05.2024

2024-04-30T23:42

2024-04-30T23:42

2024-05-01T00:55

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вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали на митинге в Тбилиси лидера партии "Граждане", депутата Алеко Элисашвили, однако вскоре отпустили, сообщает телекомпания "Мтавари архи"."Элисашвили был задержан спецназом сразу же после его появления на акции… Позже он был освобожден, однако его вытеснили из эпицентра", - сообщает ТВ.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной.

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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури