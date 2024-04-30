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СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024
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23:42 30.04.2024 (обновлено: 00:55 01.05.2024)
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СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси
СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024
СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси
Правоохранители задержали на митинге в Тбилиси лидера партии "Граждане", депутата Алеко Элисашвили, однако вскоре отпустили, сообщает телекомпания "Мтавари... РИА Новости, 01.05.2024
2024-04-30T23:42
2024-05-01T00:55
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали на митинге в Тбилиси лидера партии "Граждане", депутата Алеко Элисашвили, однако вскоре отпустили, сообщает телекомпания "Мтавари архи"."Элисашвили был задержан спецназом сразу же после его появления на акции… Позже он был освобожден, однако его вытеснили из эпицентра", - сообщает ТВ.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной.
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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури
В мире, Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии, Саломе Зурабишвили, Вахтанг Гомелаури
СМИ: спецназ задержал депутата от оппозиции Элисашвили на митинге в Тбилиси

"Мтавари архи": спецназ Грузии задержал депутата от оппозиции Элисашвили

© РИА НовостиПолиция на митинге оппозиции против закона об иноагентах у стен грузинского парламента
Полиция на митинге оппозиции против закона об иноагентах у стен грузинского парламента
© РИА Новости
Полиция на митинге оппозиции против закона об иноагентах у стен грузинского парламента
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали на митинге в Тбилиси лидера партии "Граждане", депутата Алеко Элисашвили, однако вскоре отпустили, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
"Элисашвили был задержан спецназом сразу же после его появления на акции… Позже он был освобожден, однако его вытеснили из эпицентра", - сообщает ТВ.
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной.
 
В миреТбилисиГрузияПарламентские выборы в ГрузииСаломе ЗурабишвилиВахтанг Гомелаури
 
 
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