https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943218759.html

В США задержали пьяного мужчину за нападение на бизона

В США задержали пьяного мужчину за нападение на бизона - РИА Новости, 30.04.2024

В США задержали пьяного мужчину за нападение на бизона

Мужчина в США, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в национальном парке Йеллоустоун, пнул бизона и был задержан, сообщает служба национального... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T22:09

2024-04-30T22:09

2024-04-30T22:09

сша

айдахо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153162/72/1531627222_0:208:4000:2458_1920x0_80_0_0_5f3d0a39c8f878c1d249e4288454e3b6.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мужчина в США, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в национальном парке Йеллоустоун, пнул бизона и был задержан, сообщает служба национального парка. "Сорокалетний мужчина Кларенс Йодер из... штата Айдахо... преследовал стадо бизонов и ударил бизона по ноге... Йодер был задержан и обвинён в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность... при приближении к дикому животному", - говорится в сообщении. В результате столкновения с бизоном мужчина получил лёгкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение, добавили в службе парка. Уточняется, что нарушение может повлечь за собой штраф до пяти тысяч долларов и шесть месяцев тюремного заключения. Мужчина при этом не признал себя виновным.

https://ria.ru/20231108/los-1908167768.html

https://ria.ru/20240329/oboroten-1936443424.html

сша

айдахо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, айдахо, в мире