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В США задержали пьяного мужчину за нападение на бизона
В США задержали пьяного мужчину за нападение на бизона - РИА Новости, 30.04.2024
В США задержали пьяного мужчину за нападение на бизона
Мужчина в США, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в национальном парке Йеллоустоун, пнул бизона и был задержан, сообщает служба национального... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T22:09
2024-04-30T22:09
2024-04-30T22:09
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мужчина в США, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в национальном парке Йеллоустоун, пнул бизона и был задержан, сообщает служба национального парка. "Сорокалетний мужчина Кларенс Йодер из... штата Айдахо... преследовал стадо бизонов и ударил бизона по ноге... Йодер был задержан и обвинён в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность... при приближении к дикому животному", - говорится в сообщении. В результате столкновения с бизоном мужчина получил лёгкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение, добавили в службе парка. Уточняется, что нарушение может повлечь за собой штраф до пяти тысяч долларов и шесть месяцев тюремного заключения. Мужчина при этом не признал себя виновным.
https://ria.ru/20231108/los-1908167768.html
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сша, айдахо, в мире
В США задержали пьяного мужчину за нападение на бизона
В парке Йеллоустон задержали пьяного мужчину, напавшего на бизона