https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943170557.html

В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона

В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона - РИА Новости, 30.04.2024

В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона

Женщину, подозреваемую в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:44

2024-04-30T15:44

2024-04-30T15:44

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Женщину, подозреваемую в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана* задержали в Херсонской области, сообщает региональное главное следственное управление СК РФ. "По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана 60-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. В частности, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, противоречащем интересам РФ). Обвиняемая, по данным следствия, добровольно вступила в ряды нацбата в декабря 2015 года. "Своими действиями злоумышленница наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавая угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943098875.html

https://ria.ru/20230908/neonatsisty-1894907722.html

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херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), россия, общество