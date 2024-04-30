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В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона - РИА Новости, 30.04.2024
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15:44 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943170557.html
В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона
В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона - РИА Новости, 30.04.2024
В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона
Женщину, подозреваемую в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:44
2024-04-30T15:44
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Женщину, подозреваемую в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана* задержали в Херсонской области, сообщает региональное главное следственное управление СК РФ. "По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана 60-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. В частности, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, противоречащем интересам РФ). Обвиняемая, по данным следствия, добровольно вступила в ряды нацбата в декабря 2015 года. "Своими действиями злоумышленница наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавая угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240430/zaderzhanie-1943098875.html
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херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), россия, общество
Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Общество
В Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона

СК: в Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Женщину, подозреваемую в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана* задержали в Херсонской области, сообщает региональное главное следственное управление СК РФ.
"По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержана 60-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с украинскими националистами
Вчера, 04:17
В частности, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, противоречащем интересам РФ).
Обвиняемая, по данным следствия, добровольно вступила в ряды нацбата в декабря 2015 года.
"Своими действиями злоумышленница наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России, создавая угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Херсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияОбщество
 
 
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