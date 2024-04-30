В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Иокогаме столкнулись автобус со школьниками и грузовик, 9 человек пострадали
© NHKМесто происшествия, где произошло столкновение экскурсионного автобуса со школьниками и грузовика в японском городе Йокогама. 30 апреля 2024
© NHK
Место происшествия, где произошло столкновение экскурсионного автобуса со школьниками и грузовика в японском городе Йокогама. 30 апреля 2024
ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Экскурсионный автобус со школьниками и грузовик столкнулись в японском городе Йокогама во вторник, 9 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK.
Столкновение произошло на перекрестке. Серьезно пострадал водитель грузовика, у 7 подростков из экскурсионного автобуса и пассажира грузовика травмы. Все они направлены в больницу.
Грузовик получил настолько сильные повреждения, что его пришлось эвакуировать.
Полиция выясняет причины ДТП.
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