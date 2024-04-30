https://ria.ru/20240430/yaponiya-1943107849.html

В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.04.2024

В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Экскурсионный автобус со школьниками и грузовик столкнулись в японском городе Йокогама во вторник, 9 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:36

2024-04-30T08:36

2024-04-30T09:12

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иокогама

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ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Экскурсионный автобус со школьниками и грузовик столкнулись в японском городе Йокогама во вторник, 9 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. Столкновение произошло на перекрестке. Серьезно пострадал водитель грузовика, у 7 подростков из экскурсионного автобуса и пассажира грузовика травмы. Все они направлены в больницу. Грузовик получил настолько сильные повреждения, что его пришлось эвакуировать. Полиция выясняет причины ДТП.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941346653.html

япония

иокогама

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Ольга Фомченкова

в мире, япония, иокогама