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В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.04.2024
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08:36 30.04.2024 (обновлено: 09:12 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/yaponiya-1943107849.html
В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.04.2024
В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Экскурсионный автобус со школьниками и грузовик столкнулись в японском городе Йокогама во вторник, 9 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:36
2024-04-30T09:12
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ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Экскурсионный автобус со школьниками и грузовик столкнулись в японском городе Йокогама во вторник, 9 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. Столкновение произошло на перекрестке. Серьезно пострадал водитель грузовика, у 7 подростков из экскурсионного автобуса и пассажира грузовика травмы. Все они направлены в больницу. Грузовик получил настолько сильные повреждения, что его пришлось эвакуировать. Полиция выясняет причины ДТП.
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в мире, япония, иокогама
В мире, Япония, Иокогама
В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Иокогаме столкнулись автобус со школьниками и грузовик, 9 человек пострадали

© NHKМесто происшествия, где произошло столкновение экскурсионного автобуса со школьниками и грузовика в японском городе Йокогама. 30 апреля 2024
Место происшествия, где произошло столкновение экскурсионного автобуса со школьниками и грузовика в японском городе Йокогама. 30 апреля 2024
© NHK
Место происшествия, где произошло столкновение экскурсионного автобуса со школьниками и грузовика в японском городе Йокогама. 30 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Экскурсионный автобус со школьниками и грузовик столкнулись в японском городе Йокогама во вторник, 9 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK.
Столкновение произошло на перекрестке. Серьезно пострадал водитель грузовика, у 7 подростков из экскурсионного автобуса и пассажира грузовика травмы. Все они направлены в больницу.
Грузовик получил настолько сильные повреждения, что его пришлось эвакуировать.
Полиция выясняет причины ДТП.
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
В Германии перевернулся автобус со школьниками
21 апреля, 14:57
 
В миреЯпонияИокогама
 
 
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