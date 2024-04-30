https://ria.ru/20240430/vystavka-1943209495.html
Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ
Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ - РИА Новости, 30.04.2024
Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ
Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом страны, представленным на выставке "Трудовые династии", открывшейся во вторник на ВДНХ в павильоне... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:32
2024-04-30T20:32
2024-04-30T20:32
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
донецкая народная республика
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом страны, представленным на выставке "Трудовые династии", открывшейся во вторник на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщила глава Югры Наталья Комарова. "Идею выставки, как вы знаете, предложила семья Рещиковых из Ханты-Мансийска, а Артем Жога, герой Донецкой Народной Республики, рассказал о проекте главе государства. Югра стала первым регионом, представившим своих героев. Сегодня выставка открылась для посетителей", - написала Комарова в своем Telegram-канале. В экспозиции, по ее словам, представлены реликвии югорских семей – стакан в подстаканнике и сувенирная тарелка от семьи железнодорожников Ениных, строительная каску с подписями от династии энергетиков Немичновых, атлас и бронзовый колокольчик от педагогических семей Дреминых и Фисун—Тимофеевых, а также фотоаппарат ФЭД-3 от трудовой династии геологов Шпильманов. Трудовые династии, чьи истории представлены в экспозиции, приняли участие в открытии выставки. Мультимедийная экспозиция призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. Уникальные семейные архивы и реликвии югорских династий будут доступны для посетителей в течение трех месяцев. Далее участниками проектами станут все регионы России. У Югры эстафету примет Кемеровская область.
https://ria.ru/20240415/kapremont-1940271882.html
https://radiosputnik.ru/20240421/zaryadka-1941347320.html
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, донецкая народная республика, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Донецкая Народная Республика, Югра
Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ
Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ