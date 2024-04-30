https://ria.ru/20240430/vystavka-1943209495.html

Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ

Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ - РИА Новости, 30.04.2024

Югра открыла выставку "Трудовые династии" на ВДНХ

Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом страны, представленным на выставке "Трудовые династии", открывшейся во вторник на ВДНХ в павильоне... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:32

2024-04-30T20:32

2024-04-30T20:32

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

донецкая народная республика

югра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941204367_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_e02ba727d9f97991b3e6932a40084ddc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом страны, представленным на выставке "Трудовые династии", открывшейся во вторник на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщила глава Югры Наталья Комарова. "Идею выставки, как вы знаете, предложила семья Рещиковых из Ханты-Мансийска, а Артем Жога, герой Донецкой Народной Республики, рассказал о проекте главе государства. Югра стала первым регионом, представившим своих героев. Сегодня выставка открылась для посетителей", - написала Комарова в своем Telegram-канале. В экспозиции, по ее словам, представлены реликвии югорских семей – стакан в подстаканнике и сувенирная тарелка от семьи железнодорожников Ениных, строительная каску с подписями от династии энергетиков Немичновых, атлас и бронзовый колокольчик от педагогических семей Дреминых и Фисун—Тимофеевых, а также фотоаппарат ФЭД-3 от трудовой династии геологов Шпильманов. Трудовые династии, чьи истории представлены в экспозиции, приняли участие в открытии выставки. Мультимедийная экспозиция призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. Уникальные семейные архивы и реликвии югорских династий будут доступны для посетителей в течение трех месяцев. Далее участниками проектами станут все регионы России. У Югры эстафету примет Кемеровская область.

https://ria.ru/20240415/kapremont-1940271882.html

https://radiosputnik.ru/20240421/zaryadka-1941347320.html

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, донецкая народная республика, югра