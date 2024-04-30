https://ria.ru/20240430/vystavka-1943187838.html

Выставка "Трудовые династии" открылась на ВДНХ

Выставка "Трудовые династии" открылась на ВДНХ - РИА Новости, 30.04.2024

Выставка "Трудовые династии" открылась на ВДНХ

В павильоне Выставки достижений народного хозяйства "Рабочий и колхозница" состоялось открытие выставки "Трудовые династии", сообщает правительство Югры. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:32

2024-04-30T17:32

2024-04-30T17:32

ханты-мансийский автономный округ

артем жога

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В павильоне Выставки достижений народного хозяйства "Рабочий и колхозница" состоялось открытие выставки "Трудовые династии", сообщает правительство Югры. Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание постоянно действующей выставки, посвященной трудовым династиям. Организаторами первой экспозиции стал Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что инициатором создания выставки стала семья Рещиковых, которые представляют одну из многих трудовых династий геофизиков, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет. "Это решение президента России Владимира Владимировича Путина. Администрация президента Российской Федерации, правительство Москвы поручение выполнили. Оно основано на предложении Героя Донецкой Народной Республики Артема Жоги, который был вдохновлен идеей Натальи и Дениса Рещиковых. Процитирую основателя династии Георгия Рещикова, который стоял у истоков создания ханты-мансийской школы обработчиков и интерпретаторов геофизических данных. Он в 1972 году сказал следующее, увидев Ханты-Мансийск: "Большая тихая патриархальная деревня с деревянными тротуарами, с отсутствующим уличным освещением, с одним домом в кирпичном исполнении — Домом Советов", — приводятся в сообщении слова Комаровой. Отмечается, что мультимедийная экспозиция призвана продемонстрировать преемственность поколений, служение профессии, делу и государству. Первыми героями выставки стали – трудовые династии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На ней представлены уникальные семейные архивы и реликвии. В их число вошли семьи коренных народов Севера, газовики, геологи, учителя и другие династии, оказавшие значительное влияние на развитие нашего региона. К примеру, династия Фисун-Тимофеевых насчитывает в своем роду 18 педагогов в четырех поколениях. Их семейный стаж 472 учебных года и более 125 тысяч интересных уроков. В течение трех месяцев работы выставки материалы о трудовых династиях будут пополняться. Кроме того, выставка дополнена визуальными, звуковыми, тактильными технологиями, а также предусмотрены игровые механики для юных посетителей. Например, частью выставки стала реальная перчатка, часть костюма космонавта Сергея Крикалева, Героя Советского Союза (1989) и Героя Российской Федерации (1992), которая 4 часа находилась в открытом космосе. Трудовые династии Югры передали на выставку свои семейные реликвии. Контент разработан сотрудниками АНО "Центр патриотических проектов "Моя история" по уникальным материалам, собранным со всей Югры: от готовых статей до семейных архивов. В рамках выставки "Трудовые династии" представлены некоторые материалы из многотомного проекта "Академическая история Югры". Выставку трудовых династий Югры можно будет посетить на протяжении трех месяцев, затем на экспозиции предоставят возможность каждому из субъектов нашей страны продемонстрировать свою историю трудовых династий.

https://ria.ru/20240423/forum-1941869434.html

https://ria.ru/20240410/remont-1939027865.html

https://ria.ru/20240419/yugra-1941014388.html

ханты-мансийский автономный округ

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артем жога, ханты-мансийский автономный округ