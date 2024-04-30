https://ria.ru/20240430/vystavka-1943127140.html
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1 - РИА Новости, 30.04.2024
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1
На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, сообщили во вторник в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:20
2024-04-30T11:20
2024-04-30T11:22
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, сообщили во вторник в военном ведомстве. Выставка откроется 1 мая и продлится до 31 мая. "На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники министерства обороны Российской Федерации на Поклонной горе доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на Авдеевском направлении в ходе проведения специальной военной операции. Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники", - сказали в ведомстве. Ранее на площадке перед музеем Победы была размещена 31 единица трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец". Кроме того, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотные летательные аппараты, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов. Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими. На мультимедийном экране продемонстрируют кадры уничтожения иностранной техники.
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, великобритания, бмп-1, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Великобритания, БМП-1, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную американскую бронемашину M88А1
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, сообщили во вторник в военном ведомстве.
Выставка откроется 1 мая и продлится до 31 мая.
"На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники министерства обороны Российской Федерации на Поклонной горе доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на Авдеевском направлении в ходе проведения специальной военной операции. Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники", - сказали в ведомстве.
Ранее на площадке перед музеем Победы была размещена 31 единица трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании
, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии
, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".
Кроме того, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотные летательные аппараты, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими. На мультимедийном экране продемонстрируют кадры уничтожения иностранной техники.