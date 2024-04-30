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На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1 - РИА Новости, 30.04.2024
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11:20 30.04.2024 (обновлено: 11:22 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/vystavka-1943127140.html
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1 - РИА Новости, 30.04.2024
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1
На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, сообщили во вторник в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:20
2024-04-30T11:22
специальная военная операция на украине
сша
россия
великобритания
бмп-1
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, сообщили во вторник в военном ведомстве. Выставка откроется 1 мая и продлится до 31 мая. "На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники министерства обороны Российской Федерации на Поклонной горе доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на Авдеевском направлении в ходе проведения специальной военной операции. Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники", - сказали в ведомстве. Ранее на площадке перед музеем Победы была размещена 31 единица трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец". Кроме того, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотные летательные аппараты, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов. Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими. На мультимедийном экране продемонстрируют кадры уничтожения иностранной техники.
https://ria.ru/20240427/putin-1942689884.html
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сша, россия, великобритания, бмп-1, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Великобритания, БМП-1, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронемашину M88А1

На выставку на Поклонной горе доставили трофейную американскую бронемашину M88А1

© Телеканал "Звезда"Трофейную американскую БРЭМ M88А1 доставили на Поклонную гору
Трофейную американскую БРЭМ M88А1 доставили на Поклонную гору
© Телеканал "Звезда"
Трофейную американскую БРЭМ M88А1 доставили на Поклонную гору
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, сообщили во вторник в военном ведомстве.
Выставка откроется 1 мая и продлится до 31 мая.
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"На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники министерства обороны Российской Федерации на Поклонной горе доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на Авдеевском направлении в ходе проведения специальной военной операции. Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники", - сказали в ведомстве.
Ранее на площадке перед музеем Победы была размещена 31 единица трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".
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Кроме того, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотные летательные аппараты, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими. На мультимедийном экране продемонстрируют кадры уничтожения иностранной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВеликобританияБМП-1БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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